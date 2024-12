Sanremo: il nuovo Codice della Strada debutta con 15 multe sui monopattini. Via libera ai 125 sull'Aurelia Bis (Video)

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, Sanremo registra già i primi effetti delle misure più stringenti. Il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, ha commentato l’entrata in vigore delle disposizioni dal 14 dicembre, confermando un'intensificazione dei controlli sul territorio. Tra le prime novità applicate con rigore spicca l’obbligo del casco per chi guida i monopattini elettrici e la possibilità per i motocicli di cilindrata 125 cc di circolare su strade extraurbane, come l’Aurelia Bis.

Comandante Asconio, quali sono le principali novità che i cittadini di Sanremo devono conoscere?

"Le novità più rilevanti riguardano un inasprimento delle sanzioni. In particolare, è prevista la sospensione temporanea della patente, che varia in base ai punti posseduti. Lo stop può essere di sette giorni se si hanno tra 20 e 10 punti, e di quindici giorni se si scende al di sotto dei 10. Rimangono in vigore le sospensioni ordinarie che, se un’infrazione viene commessa due volte nel biennio, possono andare dai 15 ai 30 giorni. Inoltre, una delle novità più interessanti è la possibilità di utilizzare l’Aurelia Bis con i motocicli 125cc".

Secondo lei, questa stretta sul Codice della Strada è positiva per Sanremo, soprattutto alla luce degli ultimi incidenti?

"Sì, assolutamente. Abbiamo visto che spesso è necessaria la sanzione per rendere più consapevoli i conducenti. Oggi la circolazione stradale è un ambiente estremamente pericoloso, che riguarda tutti noi: è fondamentale che ciascuno sia più attento e responsabile".

Le nuove norme garantiscono una maggiore tutela agli utenti vulnerabili della strada?

"Sì, tra le misure introdotte c’è la sospensione temporanea della patente in caso di omissione di soccorso ai pedoni. Un’attenzione particolare è dedicata anche ai conducenti dei monopattini. La norma è articolata e necessita ancora di alcuni decreti attuativi, ma per ora i monopattinisti devono obbligatoriamente indossare il casco, utilizzare la carreggiata e non marciare sui marciapiedi o contromano. È un aspetto su cui stiamo vigilando molto, tanto che è uno dei comportamenti sanzionati con maggiore frequenza".

Negli ultimi mesi avete intensificato i controlli sul territorio: siete pronti per applicare le nuove norme?

"Già da qualche mese ci stavamo preparando a queste novità. Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori per la passione e la determinazione con cui svolgono attività di prevenzione e, solo in seconda battuta, di sanzione. Questo ci permette di interagire in modo efficace con i cittadini".

Il nuovo Codice della Strada entrerà nel programma di educazione stradale nelle scuole?

"Sì, assolutamente. Siamo già presenti nelle scuole da anni e collaboriamo con i dirigenti scolastici per sensibilizzare gli studenti. Ci concentriamo soprattutto su ragazzi delle medie e superiori, molti dei quali hanno già la patente o utilizzano veicoli a due ruote e monopattini. Il nostro obiettivo è far capire che devono essere loro i primi a comportarsi in modo corretto, per la loro sicurezza e quella degli altri".

È possibile fare un primo bilancio di questi giorni?

"Ci siamo concentrati soprattutto sui monopattini, in quanto era la situazione meno regolata e più problematica. Abbiamo già accertato 15 violazioni, tutte per mancato uso del casco. Ora stiamo applicando anche le altre disposizioni: una delle più importanti riguarda il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone alla guida, con sanzioni che sono state ulteriormente inasprite. È importante fare attenzione e rispettare le regole".