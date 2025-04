'Special Friday' a Ventimiglia, "La Joya" diventa una realtà permanente a Cala del Forte e lancia in esclusiva nazionale la web app 'Talkally' (Foto)

Da semplice temporary bistrot, "La Joya" diventa una realtà permanente a Cala del Forte a Ventimiglia. Il locale celebrerà un nuovo inizio con uno 'Special Friday' il 25 aprile.

Il bistrot di Giancarlo Farvelli in poco tempo si è affermato diventando uno dei ritrovi più rinomati della zona per l'esperienza gastronomica unica che offre e per l'atmosfera che incarna eleganza e raffinatezza. A supportare il progetto, ancora una volta, RMB Studio, che ha curato strategia, comunicazione e produzione dei contenuti, confermando la propria visione innovativa nel mondo dell'entertainment. "Dopo i primi mesi di attività intensa e partecipazione entusiasta da parte del pubblico, La Joya esce ufficialmente dalla sua fase 'temporary' per diventare una realtà permanente nel cuore di Cala del Forte" - fanno sapere Mattia Berlanda e Riccardo Moio di RMB Studio - "Nata come una scommessa, si è rapidamente affermata come uno dei ritrovi più rinomati della zona, diventando punto di riferimento per residenti, turisti e amanti del lifestyle raffinato e conviviale. In quasi un anno di vita, La Joya ha saputo conquistare un pubblico trasversale grazie a un’identità ben definita, un palinsesto eventi coerente e un’atmosfera sempre curata nei dettagli. Da semplice temporary bistrot, si è evoluta in una vera icona dell’intrattenimento, capace di trasformare ogni venerdì sera in un appuntamento fisso e atteso. Per celebrare questo importante traguardo, venerdì 25 aprile si terrà una serata speciale dal titolo 'Special Friday', pensata per ringraziare chi ha reso possibile questo percorso e per inaugurare ufficialmente la nuova stagione".

Durante l’evento, La Joya annuncerà il lancio in esclusiva nazionale di Talkally, una web app all’avanguardia che porta l’interazione all’interno del locale a un livello superiore. "La Joya sarà il primo locale in Italia a introdurre questa tecnologia: una piattaforma digitale capace di creare un vero e proprio ecosistema social interno, dove i clienti potranno connettersi, scoprire contenuti esclusivi, partecipare a iniziative e vivere la serata in modo innovativo e coinvolgente" - svelano - "Un segnale forte, che conferma l’approccio visionario della Joya nel coniugare eleganza, innovazione e spirito di community.