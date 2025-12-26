New Year’s Eve 2026 Sanremo: al Victory Morgana “La notte dei desideri”

Il Capodanno non è solo una data sul calendario. È un momento sospeso, in cui i desideri si fanno più forti, i sogni più luminosi e il tempo sembra rallentare per lasciarci immaginare ciò che verrà.

La Notte dei Desideri è l’esperienza esclusiva pensata per accogliere il 2026 con meraviglia, eleganza e un pizzico di magia. Un viaggio tra musica, spettacolo, gusto e colori, dove ogni dettaglio è studiato per farti vivere una serata indimenticabile.

Se sei pronto a salutare il nuovo anno in modo unico, questa è la notte che stavi aspettando.

Programma della serata

Ore 20:00 – Welcome

Benvenuto Incantato

La magia inizia dal primo passo. Un’accoglienza scenografica con red carpet e photocall ti guiderà dentro l’atmosfera sognante della serata.

Ad accompagnarti:

Aperitivo di benvenuto

Champagne Pommery Apanage

Selezione di finger food gourmet

Un momento pensato per lasciarsi alle spalle l’anno passato e iniziare il viaggio verso il nuovo.

Ore 20:30 – Dinner Show

Cena Spettacolare

Il cuore della serata è una cena gourmet creata per sorprendere, dove i sapori della tradizione incontrano tocchi creativi e innovativi.

Durante la cena:

Musica dal vivo , per emozionare e far sognare

, per emozionare e far sognare Spettacoli e intrattenimento artistico

Performance di ballerini e performer professionisti

Coreografie mozzafiato tra danza e suggestive performance visive

Uno show elegante e coinvolgente, firmato da Ad Astra Events, uno show raffinato e coinvolgente, capace di trasformare la cena in una vera esperienza sensoriale. Performer aerei regalano momenti di grande impatto visivo, accompagnati da un sorprendente numero di contorsionismo, un esclusivo fire show e da un corpo di ballo che incanta con coreografie acrobatiche e prese spettacolari. Un viaggio tra arte, movimento ed emozione per accogliere il nuovo anno in modo indimenticabile.

Ore 00:00 – Fuochi d'artificio

Il momento dei desideri

Quando il countdown inizia, il tempo sembra fermarsi. A mezzanotte, i calici si alzano per il brindisi al nuovo anno e, subito dopo, lo sguardo si rivolge al cielo.

Nella baia antistante, uno spettacolo pirotecnico mozzafiato illuminerà la notte, regalando emozioni, colori e quel silenzio carico di speranza che accompagna ogni nuovo inizio.

Ore 01:30 – Party New Yar’s Eve

La Notte dei Desideri continua

La festa non finisce, si trasforma. Inizia il Party New Year’s Eve 2026, per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno con energia e leggerezza.

In console:

DJ Resident Stefano Riva

Show e animazione curati da Ad Astra Events

Musica, luci e vibrazioni positive per ballare fino a tardi e dare forma ai desideri appena espressi.

Perché scegliere la notte dei desideri

Perché è più di un Capodanno. È un’esperienza da vivere, ricordare e raccontare. È il modo perfetto per iniziare il 2026 circondati da bellezza, emozione e magia.

La Notte dei Desideri 2026 ti aspetta. Lasciati guidare dai sogni.

Per informazioni e prenotazioni invia una mail a: reservations@victorymorganabay.it