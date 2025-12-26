Ospedaletti: gli ultimi appuntamenti di fine anno e e le migliori tradizioni per accogliere il 2026

Si avvia alla conclusione il calendario degli eventi di fine 2025 a Ospedaletti, con ancora due appuntamenti dedicati a residenti e visitatori prima del nuovo anno. Oggi, venerdì 26 dicembre alle ore 15.30, presso il Centro Culturale Polivalente “La Piccola” in via Cavalieri di Malta, spazio alla musica con il Live Musicale de “L’O.A.S.I.”, che proporrà uno spettacolo dal titolo “Racconta il Natale”, un viaggio tra suoni, emozioni e atmosfere natalizie.

Domani, sabato 27 dicembre, la Pista Ciclabile si animerà a partire dalle 11 con un evento pensato per tutte le età: tornano i “Giochi di una volta in legno”, a cura di All in 1, un’occasione per grandi e piccini di riscoprire il divertimento semplice e genuino delle tradizioni di un tempo. È stata invece rinviata a data da destinarsi la commedia teatrale “Return to the past”, con Luigi e Andrea della compagnia dialettale “Nasciui Pe Rie”, inizialmente prevista per domenica alle 15.30.

Lo sguardo è già rivolto al nuovo anno: l’arrivo del 2026 verrà festeggiato giovedì 1° gennaio dalle 11 sulla Pista Ciclabile, con la tradizionale “Festa della Rosa”. L’Amministrazione comunale di Ospedaletti omaggerà tutte le signore presenti con una rosa, fino ad esaurimento delle scorte floreali, rinnovando un gesto simbolico molto sentito dalla comunità. Il giorno successivo, venerdì 2 gennaio, spazio al coraggio e alla tradizione con il Cimento Invernale: alle ore 11.00, presso i bagni La Playa, si svolgerà il primo tuffo in mare dell’anno nuovo, reso possibile anche grazie al fondamentale supporto dell’associazione locale di volontari “U Descu Spiaretè”.

Un finale d’anno e un inizio 2026 all’insegna della convivialità, delle tradizioni e della voglia di stare insieme, che confermano Ospedaletti come punto di riferimento per eventi capaci di coinvolgere tutta la comunità.