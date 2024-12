Villa Zirio verso un centro di cultura musicale: un progetto per restituire splendore al gioiello architettonico di Sanremo

La storica Villa Zirio si prepara a tornare agli antichi fasti grazie a un progetto di restauro e risanamento conservativo approvato dal Comune, attraverso cui è stato determinato l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, messo nelle mani dell'architetto Andrea Borro. La spesa stimata si aggira intorno ai 35 mila euro.

Il progetto sarà sviluppato in due fasi: la prima, ormai in conclusione, si concentrerà sul rilievo architettonico, l’analisi dello stato di utilizzo e la sua valutazione, la seconda, da concludersi entro il 1° maggio 2025, prevederà la redazione degli elaborati tecnici, conformemente alle normative vigenti. Il finanziamento, inserito nel bilancio 2024-2026, sarà suddiviso in: 18 mila euro usati come quota di 'interventi sul patrimonio comunale' e 6000 euro derivanti da fondi regionali per il 2024, mentre i restanti 11 mila euro saranno sempre stanziati come quota per gli interventi sul patrimonio, ma saranno destinati al 2025.

Villa Zirio è oggi sottoutilizzata a causa di gravi carenze strutturali e impiantistiche accumulatesi nel tempo. Con questo intervento, l’Amministrazione Comunale mira a sviluppare un centro dedicato alla cultura artistica e musicale, unendo tradizione e innovazione in uno spazio che potrà diventare punto di riferimento per la comunità locale e oltre.