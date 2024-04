Sanremo: da quattro mesi spento il semaforo di corso Mazzini e autovelox a singhiozzo, la strada è ancora pericolosa o no?

Perché il semaforo di corso Mazzini è spento da mesi? La domanda serpeggia da più parti a Sanremo, visto che l’impianto era stato installato per rallentare il transito dei mezzi sulla via a Ponente di Sanremo dove, purtroppo, molto spesso si vedono auto e moto sfrecciare ad alta velocità.

Il semaforo si era guastato nel gennaio scorso e, da allora è stato disattivato e lasciato sul ‘giallo’. Sicuramente il fatto coinvolge il vicinissimo autovelox da poco installato che, però, non è sempre attivo. Anzi è in funzione raramente, in quanto necessita della presenza degli agenti della Municipale, in attesa del via libera della Prefettura, in modo da attivarlo 24 ore su 24, così come quello di corso Marconi.

E, quindi, molti sanremesi si pongono la domanda: se prima la strada era pericolosa ed è stato installato il semaforo, perché ora viene tenuto spento con l’autovelox quasi sempre inattivo? Domanda lecita, chiaramente, se si vuole cercare di evitare alte velocità ed incidenti. Ricordiamo, infatti, che alcuni anni fa la zona è stata teatro di alcuni incidenti mortali e che, proprio per questo, l’Amministrazione ha deciso di optare per il semaforo.

E’ questo l’interrogativo di molti, che è simile a quello relativo all’Aurelia Bis, dove è stato installato l’autovelox di Valle Armea, con la velocità massima di 70 km/h, in una zona a due corsie per senso di marcia, mentre su quella successiva (ad una sola corsia e in galleria unica) il limite è di 80.

Cosa accadrà nei prossimi mesi? Difficile a dirsi ma, almeno per ora il semaforo rimane spento e l’autovelox funzionante a spot. Certo, quando sarà attivo giorno e notte vedremo molti mezzi andare a velocità contenute, visto che il mite di 50 km/h (anche questo più volte contestato) consentirà di multare auto e moto a tutto spiano.