Ventimiglia verso le amministrative, estratto l’ordine dei candidati e delle liste

A Ventimiglia si è svolta l’estrazione dei candidati alla carica di sindaco e delle rispettive liste per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Secondo l’ordine, sul manifesto ufficiale, al primo posto vi è la candidata alla carica di sindaco Maria Spinosi con la lista Ventimiglia Progressista e 16 candidati alla carica di consigliere comunale: Laura Ascheri, Arianna Boeri, Gemma Brancato, Priscilla Cantarella, Gianluigi Cappelletti, Pamela Cordioli, Roberto Cotta, Antonino Crisafulli, Debora De Francisci, Luca Donzelli, Mario Lapenna, Barbara Misale, Pierfrancesco Musacchio, Monica Pozzar, Rudy Valfiorito e Maddalena Vernia.

Vi è poi la candidata alla carica di sindaco Tiziana Panetta con le liste Federazione Civica e Ventimiglia nel Cuore e 32 candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppe Palmero, Matteo De Villa, Valeria Marino, Dario Messina, Maurizio Rea, Cristina Puleo, Lorenzo Naso, Mara Lorenzi, Alin David Mihaiuc, Silvana Barone, Luca Chiaiese, Pasqualina Giampaolo, Cristian Savasta, Vasile Gabriel Smerecinschi, Tiziana Usic e Marco Statari per la lista Federazione Civica e Domenico Martinetto, Emanuele Borella, Cristina Carbone, Giuseppina Caridi, Alessio Conoscenti, Alessandro Eneide, Pier Luigi Forestieri, Emanuela Iamundo, Sylvie Lautier, Mauro Merlenghi, Caterina Palumbo, Carola Panetta, Valter Panigo, Enrico Serrecchia, Carmelo Valente ed Emilio Managò per la lista Ventimiglia nel Cuore.

Al terzo posto vi è il candidato alla carica di sindaco Roberto Parodi con la lista Frontalieri Parodi Sindaco e 16 candidati alla carica di consigliere comunale: Giorgio Luciano, Gianluca Abello, Maria Immacolata Albanese, Mirella Chiaro, Silvana Larosa, Annunziata Lipari, Luciano Marino, José Moreno Garcia, Giorgio Roncari, Elisa Sanna, Vito Luci, Maurizio Silipigni, Jessica Vallerino, Angela Vedda, Antonella Voglione e Fabrizio Di Teresa.

In seguito, vi è il candidato alla carica di sindaco Gabriele Sismondini con le liste Pd, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Ventimiglia è in Movimento, Sismondini Sindaco e 62 candidati alla carica di consigliere comunale: Vera Nesci, Gabriele Campagna, Fabio Castello, Loredana Crivellari, Domenico De Leo, Gilda De Villa Palù, Monica Di Rocco, Mauro Grassano, Mauro Lazzaretti, Alessandro Leuzzi, Francesco Minazzo, Eugenia Pastor, Francesco Pastor, Antonio Stivala, Biagia Vermi e Roberto Vigneri per la liste del Pd; Daniele Ventura, Gabriele Alfano, Claudio Allavena, Patrizia Caridi, Alessio Crisafulli, Emanuele Donalisio, Roberta Fusco, Vincenzo Giacovelli, Cristina Leonte, Angela Lo Bello, Giusy Mariniello, Andrea Pastore, Laura Piccolo, Hartwig Pollinger per la lista Ventimiglia Riparte; Silvia Sciandra, Elisa Allavena, Silvia Attardo, Alberto Ballestra, Valentina Casile, Ciro Galasso, Valentina Gallinella, Valeria Grani, Sonia Lunetto, Mauro Minasi, Fausto Molinari, Cindy Morano, Roberta Paganelli, Ilaria Positano, Claudio Pozzati ed Enrico Romagnone per la lista Ventimiglia è in Movimento; Cristina D’Andrea, Federico Allaria Olivieri, Gabriele Bono, Silvia Codo, Manuel Di Geso, Antonino Falzone, Giovanni Foti, Manuel Gadaldi, Niccolò Maria Marchesi, Flavio Martini, Lidia Naso, Marta Rebaudo, Marco Sismondini, Claudia Stritof, Federica Tarì e Felice Troccoli per la lista Sismondini Sindaco.

Vi è poi Flavio Di Muro con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco e 80 candidati alla carica di consigliere comunale: Anna Maria Panarello, Elda Olin, Guido Alassio, Carla Bianchini, Franceso Carlo, Daniela Carnino, Luca Chielli, Lola Fernanda Lipa Loarte, Federico Mantovan, Rosario Merenda, Giovanni Palazzolo, Mario Pentimalli, Irma Matilde Pupuche, Carla Patrizia Vallebona, Silvano Tabò e Luigi Tezelper la lista Unione di Centro-Verde è popolare; Franco Ventrella, Marco Agosta, Gabriele Amarella, Franca Bonadonna, Laura Corbetta, Patrizia D'Orsi, Marco Ficarra, Giorgia Franza, Christian Pietro La Fata, Davide Longordo, Simona Masocco, Federico Mulas, Milena Raco, Matteo Scriva, Aliki Stravrides e Alessandro Zanini per la lista di Forza Italia; Gianni Ascheri, Andrea Amarella, Gian Carlo Bari, Marcello Bevilacqua, Serena Calcopietro, Adriano Catalano, Enzo Di Marco, Tiziano Faedda, Tito Giro, Marina Mancarella, Cristian Mezzatesta, Deborah Mognol, Debora Murante, Maurizio Musso, Jessica Sacco e Cristina Sismondini per la lista di Fratelli d’Italia; Mabel Riolfo, Simone Bertolucci, Luisa Alborno, Domenico Calimera, Massimo Giordanengo, Riccardo Ramella, Roberto Nazzari, Gianluca Baxa, Angelo Cardillo, Dorothèe Linda Dorotea Fedele, Paola Guarino, Antonella Marchesi, Rosellina Rosa Papalia, Andrea Perotti, Carlo Rivetti e Mirco Verrando per la lista della Lega; Matteo Ambesi, Mattia Abello, Fabrizio Belardo, Manuel Bellavita, Elena Fazio, Michela Giglielmi, Patrizia Luci, Mauro Pegliasco, Sandra Pignone, Domenico Romano, Fabrizio Saraceno, Adolfa Sommella, Enrico Sorvillo, Armando Zecca, Concetta Ziccardi e Floriana Grifoni per la lista "Torna Grande Ventimiglia".

Infine, vi è il candidato alla carica di sindaco Gaetano Scullino con le liste Democrazia Cristiana, Scullino Sindaco, Scelgo Ventimiglia Scullino Sindaco e 48 candidati alla carica di consigliere comunale: Claudia Bianca Gazzaniga, Loredana Muci, Donato Altieri, Teresa Altieri, Maria Barbara Bianco, Francesco Briganti, Maia Costa in Lombardo, Anna Maria Forte in Lucifora, Antonio Iaquinta, Fabio Lombardo, Paolo Maria Marocco Carena, Valter Perosino, Chiara Piccoli, Claudia Piccoli e Laura Vanetti per la lista Democrazia Cristiana; Simne Attanasio, Riccardo Ballestra, Monica Bock, Elisabetta Caccamo, Sergio Cortese, Valerio Cucchietti, Vincenzo Digiglio, Maurizio Falone, Tiziana Giacon, Lino Lorenzi, Elisabetta Marostica, Stefania Mattenella, Francesco Mauro, Vanessa Iulia Parastie, Valeria Pastor e Marcello Pettorossi; per la lista Scullino Sindaco e Andrea Spinosi, Eleonora Palmero, Fabio Andreini, Cosimo Bruno, Davide Carbonetto, Marco Celia, Fabia Corrias, Yulia Fediuk, Maria Assunta Merlo, Alessandro Notari, Nicolò Prato, Marcello Scala, Concetta Sparagna, Roberto Vicari, Nadiya Yankovska e Rocco Alessio Zappia per la lista Scelgo Ventimiglia.