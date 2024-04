Sanremo: scontro frontale tra due auto in corso Inglesi, donna lievemente ferita e traffico in tilt (Foto)

Scontro frontale tra due auto, questo pomeriggio in corso Inglesi a Sanremo per cause ancora in via d’accertamento.

Un Suv e un pick-up sono entrati in collisione e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo per estrarre una donna dalle lamiere.

Fortunatamente la donna ha riportato lievi ferite, così come il figlio che viaggiava con lei, ed è stata portata in ospedale da un’ambulanza di Matuzia Emergenza. Sul luogo del sinistro anche il personale medico del 118 e la Polizia Municipale.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.