Bomba d'acqua si abbatte su Sanremo e l'entroterra: fino a 33 mm in un'ora, danni in molte zone (Foto)

Un forte acquazzone si è abbattuto intorno alle 10 sulla nostra provincia. Tutta la zona a Ponente è stata investita da pioggia incessante e, a tratti, anche dalla grandine.

Al momento, nonostante la pioggia è stata in alcuni casi torrenziale, non si registrano danni se non qualche tombino allagato. In un’ora i picchi massimi di pioggia si sono registrati a Ceriana (33 mm), Sanremo (25), Bajardo (19), Ventimiglia e Triora (11).

La zona più colpita è stata sicuramente quella del sanremese, dove si è allagata la Farmacia Colombo nel quartiere del Borgo e in diverse zone della città. Sono all’opera i Vigili del Fuoco, sia a Sanremo che in altre località della provincia. Al momento non vengono segnalati gravi danni se non allagamenti di negozi e sottopassi. Da registrare anche l'interruzione della corrente elettrica, in alcuni casi.

A provocare il forte acquazzone è stata una cella temporalesca che si è creata in mare ed ha investito la nostra provincia. Secondo le previsioni la pioggia, seppur con minor intensità, dovrebbe terminare poco dopo mezzogiorno.

Nessun problema per i fiumi e i torrenti della nostra provincia. Solo il torrente Armea è cresciuto di circa 30 mm ma sempre ampiamente sotto il livello di guardia.