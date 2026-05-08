Sanremo, bombe carta durante Sanremese-Biellese: due Daspo ai tifosi ospiti della curva piemontese

Si erano vissuti momenti di forte tensione allo stadio Comunale di Sanremo durante la sfida tra Sanremese e Biellese, valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie D, disputata domenica 15 febbraio scorso. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Imperia, già nelle fasi di afflusso dei tifosi ospiti nel settore loro riservato si sarebbero verificati attimi di tensione con la tifoseria locale. Alcuni sostenitori della Biellese avrebbero infatti tentato di entrare in contatto con i tifosi sanremesi, senza però riuscirvi grazie al tempestivo intervento del dispositivo di Ordine Pubblico presente nell’area dello stadio.

Una volta all’interno dell’impianto sportivo, i tifosi ospiti hanno acceso diversi fumogeni nel proprio settore. Gli episodi più gravi si sono verificati nel corso del primo e del secondo tempo, quando due supporters della Biellese hanno acceso e lanciato due “bombe carta” verso il settore occupato dai sostenitori della Sanremese. L’attività investigativa condotta dalla DIGOS della Questura di Imperia, supportata dalle immagini riprese dalla Polizia Scientifica e dalla collaborazione della Digos di Biella, ha consentito di identificare i due responsabili, appartenenti alla tifoseria organizzata piemontese. Per questi fatti, ritenuti idonei a turbare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, il Questore della Provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha adottato nei confronti dei due tifosi i provvedimenti di D.A.SPO., emessi rispettivamente il 15 e il 22 aprile.

I due ultras sono stati colpiti da un divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche rispettivamente di due e tre anni. Il provvedimento vieta loro l’accesso a tutti gli impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, comprese partite amichevoli, gare di Coppe nazionali ed europee, incontri della Nazionale italiana e match di squadre italiane disputati all’estero. Nel dispositivo è stato inoltre inserito il divieto di frequentare le aree adiacenti allo stadio Comunale di Sanremo — Corso Mazzini, Corso Cavallotti, Strada Tre Ponti e via Val d’Olivi — nelle due ore precedenti e successive agli incontri calcistici disputati nell’impianto matuziano.