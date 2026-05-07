Incidente con escavatore a Ventimiglia, uomo elitrasportato al Santa Corona: condizioni serie ma non gravi

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Ventimiglia, in via Alle Ville, dove si è verificato un incidente traumatico che ha coinvolto un uomo di 53 anni alla guida di un escavatore. L’allarme è scattato alle 17 e sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso di base della Croce Verde Intemelia, l’automedica Alfa 3 e i vigili del fuoco di Ventimiglia. In un secondo momento è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo decollato da Albenga.

L’uomo è stato inizialmente trattato sul posto dai sanitari e successivamente trasferito con un trasporto intermedio per il rendez-vous con l’elicottero. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice di media gravità. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente avvenuto mentre il 53enne stava manovrando un escavatore. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma non gravi e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.