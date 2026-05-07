Sanremo, pianerottolo degradato alla scuola di San Pietro: dopo un mese nessun intervento dal Comune (Foto)

Da oltre un mese il fatto è stato segnalato ma, al momento, non si sono registrati interventi in merito. Stiamo parlando della situazione in cui si trova un pianerottolo della scuola di frazione San Pietro a Sanremo (come si vede nella foto).

La segnalazione all’Urp del comune matuziano era stata fatta, ad inizio aprile, da Gianni Calvi, che evidenziava lo stato di degrado in cui si trovava il pianerottolo dove, ogni giorno, transitano decine di scolaretti in un’area che, tra l’altro, è anche la via di fuga in caso di emergenza. Dalla segnalazione il passaggio è stato chiuso.

Calvi, a distanza di un mese, chiede quindi agli assessori competenti ed al sindaco un intervento per evitare problemi peggiori al pianerottolo e, ovviamente, anche una maggiore sicurezza: “La scuola è frequentata anche dai miei nipotini e non vorrei mai che accadesse qualcosa” termina Calvi.

La palla passa ora a chi di competenza.