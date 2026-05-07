Sanremo, degrado all'ex scuola di San Bartolomeo tra graffiti e rifiuti (Foto)

Dopo la sua chiusura per questioni di sicurezza, la scuola di San Bartolomeo giace in uno stato di incuria e degrado: a denunciare la situazione sono i consiglieri comunali di Sanremo Marco Damiano e Monica Rodà, i quali evidenziano come la zona sia ormai abbandonata a se stessa, con la necessità di interventi per ridare un po' di lustro alla zona.

Era la fine del 2023 quando la primaria era stata chiusa per questioni di sicurezza e in questi ultimi due anni e mezzo la stessa è rimasta abbandonata a se stessa, in uno stato di degrado che salta facilmente all'occhio di chi transita nelle immediate vicinanze: guardando l'edificio si vedono le pareti ormai sporche di graffiti e alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati, oltre a una crescita incontrollata dell'erba. "La zona inoltre - raccontano Damiano e Rodà - stando alle testimonianze del vicinato, non si esclude possa essere diventata anche un punto di appoggio per senzatetto": e in effetti uno dei cancelli risulta essere aperto, dando la possibilità di accesso interno alla struttura.

La richiesta che arriva da parte dei due consiglieri è quella di un intervento massiccio per ridonare decoro all'area, tramite una pulizia degli arbusti e un intervento di derattizzazione, oltre ovviamente alla chiusura dei cancelli.