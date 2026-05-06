Sanremo piange Massimiliano Parolini, storico dipendente del Casinò: aveva 55 anni

Sanremo perde uno dei suoi volti più conosciuti e apprezzati. È morto all’età di 55 anni Massimiliano Parolini, per tutti semplicemente “Massi”, figura stimata sia nell’ambiente lavorativo che nella vita quotidiana della città.

Per anni aveva lavorato al Casinò di Sanremo come cassiere, diventando nel tempo un punto di riferimento per colleghi e frequentatori della casa da gioco. Dietro il bancone aveva saputo farsi voler bene grazie a modi gentili, professionalità e una naturale capacità di entrare in sintonia con le persone.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in città, suscitando profondo cordoglio tra amici e conoscenti. Negli ultimi anni Massi aveva affrontato una delle prove più difficili della sua vita dopo un grave incidente che ne aveva compromesso le condizioni fisiche. Nonostante tutto, aveva continuato a combattere con grande forza interiore, affrontando il percorso con riservatezza, dignità e determinazione.

Fuori dal lavoro era conosciuto per il suo spirito dinamico e per il forte legame con lo sport. Amava trascorrere il tempo libero tra mountain bike, sci e tennis, passioni che condivideva con un gruppo di amici storici con cui aveva costruito rapporti profondi e duraturi. Le uscite, le giornate sulla neve, le escursioni e i momenti di convivialità rappresentavano una parte importante della sua vita.

Accanto a lui, soprattutto negli ultimi anni, non è mai mancato l’affetto della famiglia. Lascia la moglie Emanuela, i genitori Alberto e Lina, il fratello Christian, la sorella Federica, oltre ai tanti amici che gli sono rimasti vicini fino alla fine.

L’ultimo saluto a Massimiliano Parolini sarà domani, giovedì 7 maggio, alle ore 15, presso la Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Sanremo.