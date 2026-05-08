Tentato furto a Taggia, arrestati tre uomini nella notte: bloccati dai Carabinieri e dalla Polizia

I Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare, con la collaborazione degli agenti del Commissariato di Polizia di Sanremo, l'altra notte hanno arrestato tre cittadini albanesi di 20, 31 e 51 anni, sorpresi mentre si erano introdotti illegalmente in una proprietà privata in via Argine Sinistro, a Taggia. L’intervento è scattato intorno all’una di notte dopo una segnalazione relativa a sospetti fasci luminosi provenienti da alcuni fondi agricoli della zona. La pattuglia dell’Arma è giunta rapidamente sul posto, raggiunta poco dopo da una Volante della Polizia di Stato.

Alla vista delle forze dell’ordine, i tre uomini hanno interrotto il tentativo di effrazione di un’abitazione e hanno cercato di sottrarsi alla cattura nascondendosi nella vegetazione circostante. La manovra congiunta di Carabinieri e Polizia ha però consentito di individuare il loro nascondiglio e bloccarli in sicurezza. I fermati erano perfettamente equipaggiati per compiere il colpo: indossavano berretti, mascherine e foulard per travisare il volto, oltre a scarpe adatte a muoversi su terreni impervi. Poco distante dal luogo del fermo, gli operatori hanno rinvenuto tre zaini nascosti nella boscaglia contenenti un vero e proprio kit da scasso, con scalpelli, tronchesine, torce e guanti in lattice.

Dopo le formalità di rito, i tre sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri e del Commissariato di Sanremo. La mattina successiva sono comparsi davanti al Tribunale di Imperia, dove il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei loro confronti il divieto di dimora nella provincia di Imperia. Ai tre uomini è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Imperia.