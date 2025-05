Tenda bis: la conferma del Ministro Salvini “Il prossimo 27 giugno celebreremo una data storica. Inaugureremo la nuova galleria”

Dal toto Papa al toto data riapertura del tunnel di Tenda. Tra dichiarazioni e smentite in questi giorni il tema è tornato a tenere banco in Granda. Ma con oggi si mette fine alle incertezze.

“Il prossimo 27 giugno potremo celebrare la data storica insieme al ministro francese Tabarot. Inaugureremo la rimessa in esercizio della nuova galleria, con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico”. Così risponde il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini all'interrogazione del senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio nel corso del question time in Senato oggi, confermando e ufficializzando la scadenza.



Il senatore Bergesio nella sua premessa ha illustrato l'importanza strategica del ripristino del collegamento con la Francia e suo tramite con la Liguria, ricordando le pesanti e negative ricadute sul tessuto economico per Limone Piemonte, la valle Vermenagna, e Cuneo. Ad ogni annuncio si riaccende la speranza nei cuneesi di poter tornare a raggiungere le località marine potendo scegliere la via più breve in linea d'aria e la maggior parte delle volte si è dimostrata una delusione, ma non sembrerebbe questo il caso. Certamente da qui alla regolare viabilità servirà ancora tempo. Non sono mancati i ringraziamenti del ministro ad Anas e alle maestranze. Ora, come ha anche ricordato il senatore Bergesio nei suoi riconoscimenti per il lavoro svolto dal Ministero, resta ancora da riabilitare anche la vecchia canna del tunnel di Tenda.

“Bene così – commenta Bergesio -. Insieme ai passi avanti sull'Asti-Cuneo, sulla Variante di Demonte e sulla Tangenziale di Mondovì, finalmente la provincia di Cuneo esce dall'isolamento. Dopo lo stallo, dovuto agli eventi alluvionali dell’ottobre 2020, per il Tenda è stato fatto un grande sforzo per accelerare i lavori e mettere in esercizio una nuova galleria. Ringraziamo il Mit, guidato da Matteo Salvini, per aver garantito tempi certi e, in particolare, il viceministro Rixi per aver seguito il dossier. L'opera porterà rilevanti benefici e ricadute positive in tutto il Paese e soprattutto in Piemonte: ancora una volta siamo passati dalle parole ai fatti”.



Nel suo elenco delle infrastrutture cuneesi in attesa di completamento, il senatore ha precisato i progressi ottenuti con il finanziamento nella legge di Bilancio della Tangenziale di Demonte, di cui ieri il Ministero dei Beni Culturali ha firmato parere positivo con la possibilità concreta entro fine dell'anno di appaltare i lavori.

Sulla Tangenziale di Mondovì, ha ancora evidenziato Bergesio: "Oggi il Consiglio di Amministrazione di Anas ha dato il via libera, consentendo così di poter intervenire sul terzo lotto, altro punto nodale per la provincia di Cuneo".