Promuovere la mobilità sui pedali: la città di Sanremo si candida come capofila del progetto 'Bici in Comune'

La città di Sanremo si candida comune capofila del progetto 'Bici in Comune', promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e rivolto a tutti i comuni italiani con l’obiettivo di finanziare interventi che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. L'Amministrazione ha infatti approvato l’adesione al bando (per un importo di 113.000 euro) tramite la realizzazione di un partenariato tra più enti partecipanti, coordinato dal comune che presenta la domanda di candidatura (Sanremo) e che sarà quindi responsabile dell’intera proposta progettuale.

L’atto di partenariato comprende, oltre a Sanremo, i comuni di Santo Stefano al Mare, Taggia, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Riva Ligure. Previsto anche il coinvolgimento di Amaie Energia in veste di gestore della pista ciclabile Ospedaletti-San Lorenzo al Mare. “Abbiamo deciso di partecipare a questo bando – dichiara l’assessore Enza Dedali – congiuntamente con gli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato e Lucia Artusi e con la consigliera comunale Maura Ghisi, per incentivare la mobilità ciclabile e valorizzare il territorio, nonché la promozione della cultura e delle eccellenze locali. Sanremo e il comprensorio avranno l’opportunità di porre in essere diverse attività come, ad esempio, riqualificare i percorsi già esistenti, anche al fine di renderli sempre più inclusivi, realizzare attività di tracciatura e digitalizzazione dei percorsi, organizzare eventi aggregativo-sportivi ciclistici”.

Il progetto 'Bici in Comune' è realizzato con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute Spa e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).