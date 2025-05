Sanremo, sgomberati cinque clochard dalla stazione: operazione interforze e misure per mettere in sicurezza l’area

È scattata nella mattinata di oggi un’operazione interforze mirata al ripristino del decoro e della sicurezza nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Sanremo. A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, il Commissariato di Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno effettuato un controllo congiunto nel parcheggio comunale antistante lo scalo ferroviario, da tempo segnalato come punto di bivacco e di degrado urbano.

Nel corso dell’intervento sono state identificate cinque persone senza fissa dimora: un cittadino tedesco di 31 anni, uno slavo di 54 anni, una donna italiana di 29 anni, un senegalese di 52 anni e un uomo della Repubblica Ceca di 50 anni. A loro carico è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai centri urbani.

Dall’analisi delle singole posizioni risultano tre soggetti non in regola con la normativa sull’immigrazione. Per questi è stato avviato l’iter di competenza attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia. La cittadina italiana, ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico, è stata allontanata da Sanremo con ordine formale del Questore. Il senegalese, invece, è stato riammesso in Francia, dove risulta residente, grazie all’intervento della Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

Al termine delle operazioni, i giacigli di fortuna e tutti gli oggetti abbandonati sono stati rimossi, restituendo piena fruibilità all’area, ripulita completamente. L’intervento rientra in un più ampio piano sulla sicurezza urbana. Come fanno sapere fonti interne al Comune, si procederà anche nella giornata di domani con nuove azioni di sgombero e pulizia, sempre in collaborazione con Amaie Energia.

Nel frattempo, verranno segnalate ai settori tecnici del Comune le criticità strutturali del parcheggio, oggi considerato un punto facilmente accessibile per il bivacco. L’obiettivo è trasformare in maniera stabile e sicura l’area, scoraggiando il ripetersi di situazioni simili e garantendo maggiore sicurezza e decoro per cittadini e turisti.