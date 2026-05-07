Sanremo, incendio in un appartamento di via Zeffiro Massa: anziano soccorso e portato in ospedale (Foto e video)

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Sanremo per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Zeffiro Massa.

Le fiamme hanno interessato un’abitazione situata al terzo piano del civico 7, dove vive da solo un uomo di 97 anni. L’anziano, U.B. è stato soccorso e trasportato all’ospedale Borea di Sanremo dopo aver riportato un’intossicazione da fumo. Secondo quanto appreso, l’uomo è già sottoposto a terapia e ossigeno e le sue condizioni vengono definite stabili e tranquille. Non risultano altri feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina, insieme ai carabinieri, alla polizia e alla polizia locale. La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, con pesanti rallentamenti al traffico nella zona.

L’episodio ha attirato numerosi residenti e passanti: nel giro di pochi minuti davanti allo stabile si è formato un capannello di curiosi, mentre i soccorritori lavoravano all’interno dell’edificio.

Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenuti anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara. Quest’ultimo ha già predisposto un’eventuale accoglienza a Casa Serena: al momento sono 8 i nuclei familiari interessati dall'incendio, ma solo 2 andranno in struttura. Resta ancora da capire, invece, quali alloggi potranno essere dichiarati agibili.

Tra i residenti della zona emergono anche alcune testimonianze legate alla situazione dell’anziano. “Non è la prima volta che purtroppo l’uomo venga lasciato solo dalla badante”, hanno raccontato alcuni vicini di casa, spiegando di aver più volte sollecitato un intervento. Secondo quanto riferito dagli stessi residenti, al momento dell’incendio il 97enne si trovava nell’appartamento senza alcuna assistenza.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire l’origine dell’incendio.