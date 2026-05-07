Previsioni meteo: tregua fino a sabato su Imperiese e Ponente ma domenica torna il maltempo con nuove piogge

Sulla Liguria persistono ancora condizioni di residua instabilità atmosferica, causate da un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene cieli molto nuvolosi o coperti soprattutto sul Centro-Ponente della regione. Nella giornata di oggi non si escludono piovaschi e isolati rovesci, specie nelle aree interne e a ridosso dei rilievi. Particolare attenzione questa mattina nel genovese.

Per quanto riguarda la zona A, relativa alla provincia di Imperia, il quadro meteorologico si presenta comunque più favorevole. Nel corso del pomeriggio è atteso un graduale diradamento delle nubi basse, che lasceranno spazio al transito di velature anche estese, soprattutto in serata. Il mare resterà molto mosso sul Levante per onda da sudovest, mentre sull’Imperiese il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire già dal pomeriggio. Tra venerdì e sabato sono previste condizioni generalmente più asciutte e stabili anche sul Ponente ligure. Il cielo si presenterà soleggiato o velato, con qualche addensamento più consistente nelle zone montane interne, dove non si escludono locali rovesci o brevi temporali pomeridiani.

Per la giornata di venerdì, le previsioni indicano infatti possibili fenomeni convettivi nelle ore centrali sui rilievi, con precipitazioni al più di moderata intensità. Sabato, invece, viene indicata una giornata sostanzialmente tranquilla, senza particolari fenomeni da segnalare, accompagnata anche da un ulteriore calo del moto ondoso con mare poco mosso o quasi calmo nel fine settimana. La tregua durerà però poco: dalla serata di sabato è previsto un deciso aumento della nuvolosità, preludio di un nuovo peggioramento atteso nel corso di domenica e all’inizio della prossima settimana, quando torneranno piogge diffuse anche sulla provincia di Imperia.