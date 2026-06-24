Emergenza balneazione ad Arma, Confesercenti: "Ora unire le forze. Chi ha sbagliato deve pagare"

"Dobbiamo uscire da questo tunnel". È questo il messaggio lanciato dal presidente provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia, al termine dell'incontro con il sindaco di Taggia, Mario Conio, convocato per affrontare l'emergenza legata al divieto di balneazione che sta mettendo in seria difficoltà il comparto turistico ed economico della città.

"Si tratta di un'emergenza che dobbiamo superare unendo le forze e creando un fronte comune che coinvolga l'intera comunità di Taggia per tutelare il mondo economico. Insieme alle imprese balneari, oggi in ginocchio e fortemente preoccupate per una stagione estiva a rischio, devono esserci tutto il sistema turistico, la rete commerciale e il Comune di Taggia".

All'incontro erano presenti, oltre a Scibilia, anche il presidente cittadino di Confesercenti Alessio Contoli, il presidente provinciale Fiba Confesercenti Raffaello Bastiani e numerosi operatori balneari e commerciali.

Secondo Confesercenti, il confronto è stato particolarmente acceso e ha evidenziato la forte preoccupazione degli operatori economici, intenzionati a comprendere le cause dell'incidente, accertare le responsabilità e fare chiarezza anche su quelli che vengono ritenuti ritardi nella comunicazione dello stato di emergenza alla cittadinanza.

L'associazione, che si dice pienamente mobilitata per monitorare l'evolversi della situazione, ha annunciato di aver avviato un'azione legale. Già nella mattinata odierna è stata depositata un'istanza indirizzata al sindaco con la richiesta di adottare una serie di interventi ritenuti urgenti e non più rinviabili.

Tra le richieste avanzate figurano la rapida risoluzione dell'emergenza sanitaria, con la revoca del divieto di balneazione non appena le condizioni lo consentiranno, l'avvio di una campagna straordinaria di promozione turistica per rilanciare l'immagine del litorale di Arma di Taggia, coinvolgendo in particolare il basso Piemonte e la Costa Azzurra, con il sostegno economico della Regione Liguria attraverso un finanziamento destinato alla DMO Riviera dei Fiori.

Confesercenti propone inoltre che il Comune richieda al Tribunale di Imperia un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per fotografare lo stato della rete fognaria e accertare le cause e le responsabilità dell'incidente che ha provocato il danneggiamento della condotta. Allo stesso tempo l'associazione chiede all'Amministrazione comunale di farsi promotrice di un'azione legale nei confronti degli eventuali responsabili, a tutela degli interessi dell'intera comunità.

"Dobbiamo affrontare l'emergenza nell'immediato, ma anche guardare oltre questa difficile stagione balneare. Sarà necessario risarcire le imprese danneggiate e rafforzare la promozione turistica per recuperare il danno subito in queste settimane. Pensiamo anche a iniziative concrete per accogliere i visitatori, come agevolazioni sui parcheggi a pagamento, gadget della città, visite guidate gratuite del centro storico e altri benefit che possano rappresentare un segnale di attenzione verso i nostri ospiti storici e verso chi sceglierà il nostro territorio".

Confesercenti conclude esprimendo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal sindaco Mario Conio e per il lavoro che l'amministrazione sta svolgendo sul campo per gestire l'emergenza, ribadendo però la necessità di fare piena luce sull'accaduto. "Ora è fondamentale superare questa fase critica. Successivamente sarà indispensabile arrivare fino in fondo con un'operazione di verità e di accertamento delle responsabilità: chi ha sbagliato dovrà risponderne".