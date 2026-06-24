Emergenza mare a Taggia: analisi comunali nei limiti, si attendono ora i risultati ufficiali di ARPAL

Prosegue l'attività di monitoraggio da parte del Comune in merito alla qualità delle acque di balneazione a seguito della rottura della condotta fognaria avvenuta nei giorni scorsi durante i lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina ad opera di Regione Liguria.

“I risultati ottenuti oggi fortunatamente vanno nella direzione auspicata, con tutti i parametri di campionamento rientrati ampiamente nei valori di legge. Un dato positivo che interessa tutti i sei punti di prelievo individuati per le analisi in autocontrollo effettuate dal Comune,” spiega il sindaco Mario Conio.

I campionamenti sono stati effettuati di fronte ai Bagni Vittoria, Bagni Idelmery, Bagni Ruffini, Piazza Tiziano Chierotti, spiaggia dell’Annunziata e della Fortezza.

“Contestualmente – prosegue il primo cittadino – stiamo monitorando l'attività volta a risolvere le problematiche legate al danno causato alla condotta fognaria. Al momento la società Rivieracqua è riuscita a bloccare ogni possibile sversamento a mare, potenziando fortemente le attività di spurgo della linea danneggiata. Nel contempo è in avanzata fase di realizzazione la vasca provvisoria di sollevamento che permetterà di traguardare in piena sicurezza l’estate.”

“Abbiamo richiesto inoltre, e questa mattina sono stati effettuati, i campionamenti ufficiali da parte di ARPAL. Il loro esito favorevole, che chiaramente auspichiamo e attendiamo nei prossimi giorni, ci permetterà di ritirare l'ordinanza cautelativa di divieto di balneazione.”

“In ultimo, sempre nella giornata odierna, si è tenuto l'incontro con il nostro legale volto a tutelare gli interessi del Comune in merito al danno d'immagine che è stato arrecato al nostro comune e alle nostre attività. È stato quindi dato mandato di procedere in tal senso e in particolare si sta valutando l'ipotesi di richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo al Tribunale, volto a chiarire con certezza e senza timori di smentita le reali responsabilità di quanto accaduto. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti gli atti amministrativi in tal senso,” conclude Mario Conio.