 / Cronaca

Cronaca | 24 giugno 2026, 13:57

Emergenza mare a Taggia: analisi comunali nei limiti, si attendono ora i risultati ufficiali di ARPAL

Il sindaco Mario Conio: “Tutti i parametri rientrati nei valori di legge. Ridotto al minimo il rischio di sversamenti in mare”

Prosegue l'attività di monitoraggio da parte del Comune in merito alla qualità delle acque di balneazione a seguito della rottura della condotta fognaria avvenuta nei giorni scorsi durante i lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina ad opera di Regione Liguria.

“I risultati ottenuti oggi fortunatamente vanno nella direzione auspicata, con tutti i parametri di campionamento rientrati ampiamente nei valori di legge. Un dato positivo che interessa tutti i sei punti di prelievo individuati per le analisi in autocontrollo effettuate dal Comune,” spiega il sindaco Mario Conio.

I campionamenti sono stati effettuati di fronte ai Bagni Vittoria, Bagni Idelmery, Bagni Ruffini, Piazza Tiziano Chierotti, spiaggia dell’Annunziata e della Fortezza.

“Contestualmente – prosegue il primo cittadino – stiamo monitorando l'attività volta a risolvere le problematiche legate al danno causato alla condotta fognaria. Al momento la società Rivieracqua è riuscita a bloccare ogni possibile sversamento a mare, potenziando fortemente le attività di spurgo della linea danneggiata. Nel contempo è in avanzata fase di realizzazione la vasca provvisoria di sollevamento che permetterà di traguardare in piena sicurezza l’estate.”

“Abbiamo richiesto inoltre, e questa mattina sono stati effettuati, i campionamenti ufficiali da parte di ARPAL. Il loro esito favorevole, che chiaramente auspichiamo e attendiamo nei prossimi giorni, ci permetterà di ritirare l'ordinanza cautelativa di divieto di balneazione.”

“In ultimo, sempre nella giornata odierna, si è tenuto l'incontro con il nostro legale volto a tutelare gli interessi del Comune in merito al danno d'immagine che è stato arrecato al nostro comune e alle nostre attività. È stato quindi dato mandato di procedere in tal senso e in particolare si sta valutando l'ipotesi di richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo al Tribunale, volto a chiarire con certezza e senza timori di smentita le reali responsabilità di quanto accaduto. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti gli atti amministrativi in tal senso,” conclude Mario Conio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium