Torino: agente del commissariato di Sanremo ferma un ladro di smartphone in piazza Carlo Felice

Un gesto rapido, quasi invisibile nella folla del centro, e poi la fuga interrotta pochi istanti dopo. In piazza Carlo Felice una giovane di circa 20 anni è stata derubata del proprio smartphone mentre passeggiava in direzione via Roma. A bloccare il presunto responsabile è stato un agente del Commissariato di Sanremo, libero dal servizio, che ha assistito alla scena e ha immediatamente fermato l’uomo. L’intervento ha portato all’arresto di un cittadino rumeno di 50 anni, accusato di furto con destrezza.

Secondo la ricostruzione, la giovane stava camminando quando è stata avvicinata alle spalle da un uomo. Il gesto non è sfuggito all’agente, in forza al Commissariato di Sanremo ma in quel momento fuori servizio, che avrebbe notato il movimento sospetto e il furto del cellulare custodito nella tasca dello zaino. Il poliziotto è intervenuto subito, riuscendo a bloccare il 50enne. Contestualmente è stato richiesto l’intervento del 112 NUE, che ha inviato sul posto una volante dell’UPGSP. Gli agenti intervenuti hanno poi recuperato il telefono, successivamente restituito alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere.