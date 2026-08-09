Incidente nella galleria Madonna degli Angeli: chiusa la Statale 28 a Chiusanico, un ferito

La SS 28 "Del Colle di Nava" è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Chiusanico, in provincia di Imperia, a causa di un incidente stradale. La chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 131,121 e il km 131,867 e si è resa necessaria per consentire i soccorsi e la gestione della viabilità in sicurezza.

L'incidente si è verificato all'interno della galleria "Madonna degli Angeli", dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un'autovettura e un motoveicolo. Nell'impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme alle Forze dell'Ordine, per prestare assistenza e procedere agli accertamenti necessari.

La circolazione è stata quindi interrotta temporaneamente in entrambe le direzioni nel tratto interessato dall'incidente. Il traffico viene deviato lungo la viabilità alternativa, con apposite segnalazioni predisposte sul posto per indirizzare gli automobilisti e consentire il transito evitando la zona interessata dal sinistro.

Presenti sul posto anche gli operatori di Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della circolazione. L'obiettivo è riaprire la strada nel più breve tempo possibile, una volta completati gli interventi e garantite le necessarie condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

La situazione viene monitorata dalle autorità e dagli operatori intervenuti, mentre proseguono le attività all'interno della galleria. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente sul posto, in attesa della riapertura della Statale 28.