Ventimiglia, ruba una borsa ai giardini Tommaso Reggio: la Polizia lo rintraccia e recupera la refurtiva

Erano da poco passate le 14 di ieri pomeriggio quando alla sala operativa del Commissariato di Polizia di Stato di Ventimiglia è arrivata la segnalazione di un furto avvenuto all'interno dei giardini pubblici "Tommaso Reggio", sul lungo Roja. Una donna si trovava al bar della struttura insieme a un'amica quando un uomo, approfittando di alcuni istanti di distrazione, si sarebbe avvicinato alla panchina sulla quale era stata appoggiata la sua borsa. Con destrezza, senza attirare l'attenzione, l'avrebbe quindi presa e si sarebbe allontanato.

La vittima si è accorta della sparizione soltanto al momento di lasciare il locale e ha immediatamente chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti della Volante del Commissariato di Ventimiglia hanno raggiunto rapidamente i giardini e, grazie alla tempestiva acquisizione delle immagini di un impianto di videosorveglianza presente nella zona, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Le registrazioni avrebbero infatti consentito di individuare il presunto autore del furto, immortalato mentre si avvicinava alla zona della panchina e si impossessava della borsa.

Gli operatori hanno quindi avviato le ricerche nella zona, riuscendo a rintracciare l'uomo a poca distanza dai giardini Tommaso Reggio. Messo di fronte all'evidenza delle immagini acquisite dagli agenti, il presunto autore avrebbe indicato agli operatori il luogo nel quale aveva nascosto la borsa. La refurtiva è stata così recuperata all'interno di un vicolo nelle vicinanze, consentendo alla donna di rientrare in possesso dei propri effetti personali.

All'interno della borsa si trovavano, tra l'altro, documenti di identità e carte di credito. La vittima ha formalizzato la denuncia-querela negli uffici del Commissariato e, al termine degli accertamenti, ha ricevuto nuovamente la propria borsa. Agli agenti della Volante ha quindi espresso il proprio ringraziamento per il rapido intervento che ha permesso di individuare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva in tempi particolarmente brevi.

L'uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per il reato di furto con destrezza. Al termine degli accertamenti, la sua posizione è stata inoltre sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, per le valutazioni di competenza in materia di permanenza sul territorio nazionale.

In particolare, secondo quanto riferito dalla Polizia, saranno valutate le eventuali procedure per un immediato rimpatrio oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, per il trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). L'attività degli agenti ha consentito dunque non solo di individuare in tempi rapidi il presunto responsabile, ma anche di recuperare la borsa e restituirla alla proprietaria.