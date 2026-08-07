Sanremo, alcol venduto a minorenni nella movida: controlli congiunti delle forze dell'ordine, accertati tre episodi

Nel cuore della movida sanremese proseguono i controlli delle forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione "Estate Sicura", con particolare attenzione al fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Nella serata di mercoledì 6 agosto, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri, agli agenti della Polizia Locale e agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, ha effettuato un servizio straordinario nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, concentrando l'attività soprattutto tra piazza Bresca e le vie circostanti.

Nel corso dell'operazione sono stati accertati tre distinti episodi di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni, senza che fosse preventivamente verificata la loro età attraverso la richiesta di un documento di identità. L'attività di controllo, svolta anche con il supporto di personale in abiti civili, ha consentito di ricostruire le modalità con cui i giovani hanno acquistato e consumato le bevande, permettendo agli operatori di contestare le violazioni riscontrate.

Complessivamente sono stati identificati cinque minorenni, che avevano ordinato, consumato e successivamente pagato bevande alcoliche nei locali interessati dai controlli. Gli accertamenti svolti sul posto hanno consentito di documentare i singoli episodi e di avviare i conseguenti procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. Sono infatti in corso gli adempimenti di competenza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni accertate.

L'attività rientra nel più ampio dispositivo predisposto per garantire sicurezza durante la stagione estiva nelle aree di maggiore afflusso turistico della città. I controlli, fanno sapere le forze dell'ordine, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con pattugliamenti mirati e verifiche nei locali della movida, con l'obiettivo di contrastare il consumo di alcol tra i più giovani e di tutelare la sicurezza di residenti, turisti e frequentatori del centro cittadino.