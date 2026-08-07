Esodo del pre Ferragosto, domani scatta il bollino nero: traffico intenso sulla A10 verso il Ponente ligure

È il weekend che porta al Ferragosto e, come da tradizione, anche la Riviera dei Fiori si prepara a fare i conti con l'esodo estivo. Domani scatterà infatti il bollino nero sulle principali strade italiane, mentre oggi, domani e domenica saranno giornate da bollino rosso nei pomeriggi. Un quadro che interesserà inevitabilmente anche la A10 Genova-Ventimiglia, principale porta d'accesso al Ponente ligure per chi arriva dal Piemonte, dalla Lombardia e dal resto del Nord Italia. Anas stima oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sull'intera rete nazionale da oggi a domenica. Numeri che fanno prevedere un fine settimana particolarmente intenso anche nel territorio imperiese, con migliaia di auto dirette verso le località di mare e, per molti turisti stranieri, verso la Costa Azzurra.

Per la A10, le previsioni elaborate nelle scorse settimane indicavano già la seconda metà di luglio e soprattutto il mese di agosto come il periodo più delicato dell'estate, con un progressivo aumento dei volumi di traffico e diversi fine settimana caratterizzati da bollino rosso. Il weekend appena iniziato rappresenta quindi uno dei primi grandi appuntamenti dell'esodo che precede Ferragosto. Domani mattina sarà il momento più delicato, in linea con il quadro nazionale, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe mantenersi molto intenso. Per chi arriverà in provincia di Imperia, i punti da tenere maggiormente sotto osservazione saranno naturalmente gli accessi alla Riviera dei Fiori e il tratto compreso tra Sanremo, Bordighera e Ventimiglia, soprattutto in direzione Francia. Una situazione simile a quella già osservata negli esodi degli anni scorsi, quando proprio il tratto finale della A10 ha registrato code e rallentamenti particolarmente consistenti.

Gli automobilisti diretti verso Sanremo, Arma di Taggia, Bordighera e Ventimiglia dovranno quindi mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi del normale. L'esperienza degli ultimi grandi esodi insegna infatti che, oltre al semplice aumento dei volumi, basta un incidente, un mezzo in panne o un rallentamento in prossimità di un casello per trasformare rapidamente il traffico intenso in una lunga coda. Lo scorso Ferragosto, ad esempio, gli incolonnamenti più importanti si erano concentrati proprio tra Bordighera e Ventimiglia, con la situazione resa più complessa dall'elevato numero di veicoli diretti verso la Francia. Anche sulla viabilità ordinaria, soprattutto lungo l'Aurelia, potrebbero verificarsi ripercussioni nel caso in cui gli automobilisti decidessero di uscire dall'autostrada per cercare percorsi alternativi.

La previsione per domani è dunque quella di una giornata da affrontare con particolare attenzione. Il flusso maggiore dovrebbe concentrarsi già dalla mattinata, quando partiranno le famiglie dirette verso le località di vacanza per il fine settimana o per un periodo più lungo. Con il passare delle ore il traffico potrebbe intensificarsi ulteriormente, interessando entrambe le direttrici, anche se per il Ponente ligure il movimento verso Ventimiglia e il confine francese potrebbe rappresentare uno dei punti più delicati. Non è escluso che rallentamenti possano estendersi anche verso Savona, soprattutto in corrispondenza dei nodi autostradali e degli innesti con le altre direttrici. La mattina di sabato sarà quindi quella da evitare, se possibile, per chi può scegliere liberamente l'orario di partenza.

Ancora più particolare sarà la giornata di domenica, quando alle partenze verso le località turistiche si sommeranno progressivamente i primi rientri. Il pomeriggio sarà infatti indicato da Anas come fascia da bollino rosso e il traffico potrebbe crescere in entrambe le direzioni. Nel Ponente, tuttavia, la situazione potrebbe diventare particolarmente delicata verso Genova e Savona, soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera, quando chi avrà trascorso il weekend in Riviera inizierà a rientrare verso casa. Anche in questo caso sarà il nodo savonese a rappresentare uno dei punti più sensibili, con possibili ripercussioni sulla circolazione proveniente dall'Imperiese. Negli ultimi grandi controesodi, proprio i tratti tra il Ponente e il savonese hanno mostrato come il traffico possa rapidamente accumularsi nei momenti di maggiore afflusso.

A rendere il quadro leggermente più favorevole è però la riduzione dei cantieri prevista per il periodo dell'esodo. Anas ha annunciato la chiusura o sospensione fino al 7 settembre di 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi sulla propria rete. Resta comunque fondamentale consultare la situazione aggiornata prima di partire, perché anche i cantieri inamovibili e gli eventuali incidenti possono incidere sensibilmente sui tempi di viaggio. Per chi percorre la A10 verso il Ponente ligure, dunque, il consiglio è quello di partire preparati e con una certa elasticità sull'orario di arrivo. Meglio mettere in conto qualche rallentamento in più che trovarsi impreparati davanti a una coda.

Come sempre le autorità competenti invitano gli automobilisti a controllare il veicolo, verificare pneumatici e livelli, consultare il meteo e portare con sé una scorta d'acqua, soprattutto considerando le temperature estive. Vietato anche sottovalutare la stanchezza: in caso di sonnolenza è necessario fermarsi in sicurezza e recuperare le energie. Sul fronte della sicurezza c'è inoltre una novità che riguarda direttamente alcuni degli itinerari utilizzati dagli automobilisti diretti verso il Sud, ma che si inserisce nel più ampio piano di controllo della velocità sulla rete Anas. Dal 4 agosto sono infatti operativi, in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi Vergilius Plus, installati su 36 tratte stradali. L'obiettivo è aumentare il rispetto dei limiti e contribuire alla prevenzione degli incidenti. Per chi si mette in viaggio verso la Riviera dei Fiori, il messaggio resta comunque semplice: prudenza, pazienza e attenzione saranno gli ingredienti indispensabili per affrontare il weekend più trafficato prima di Ferragosto.

Il Ponente ligure si prepara quindi a due giornate nelle quali la A10 sarà chiamata a sopportare uno dei carichi di traffico più importanti dell'estate. Domani il bollino nero nazionale, domenica il bollino rosso pomeridiano: due appuntamenti da tenere bene presenti per chi ha programmato l'arrivo o la partenza dalla Riviera dei Fiori. La raccomandazione, soprattutto per chi può scegliere, è di evitare le fasce più congestionate e di controllare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di imboccare l'autostrada. Le informazioni in tempo reale sono disponibili attraverso i canali Anas e i servizi dedicati al traffico. Perché il viaggio verso il mare cominci davvero con le vacanze e non con una lunga attesa in coda.