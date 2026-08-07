Ventimiglia, controlli in borghese contro l'abbandono dei rifiuti: quattro sanzioni da oltre 3.000 euro

Il Sindaco, On. Flavio Di Muro, ha disposto con effetto immediato una riorganizzazione dei turni serali del Comando di Polizia Locale al fine di intensificare i controlli contro gli errati conferimenti e l'abbandono dei rifiuti sul territorio cittadino.

Già nella serata di ieri gli agenti, operando in abiti civili, hanno effettuato un servizio di appostamento presso le postazioni di raccolta di via Sottoconvento, all'angolo con via Chiappori, identificando quattro persone e contestando altrettante violazioni: tre nei confronti di cittadini stranieri e una a carico di un residente in un altro Comune. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 3.000 euro.

«A chi pensa di utilizzare Ventimiglia come una discarica – dichiara il Sindaco Flavio Di Muro – diciamo con chiarezza che dovrà pagarne le conseguenze. I controlli proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati per colpire chi non rispetta le regole e danneggia il decoro della nostra città».

Parallelamente proseguono gli accertamenti attraverso il sistema comunale di videosorveglianza, pienamente operativo e già determinante nell'individuazione dei responsabili degli illeciti. Dalla sua attivazione sono già state elevate sanzioni per oltre 100.000 euro per violazioni legate all'abbandono e all'errato conferimento dei rifiuti.

«A chi sostiene che il Sindaco non si accorga di ciò che accade in città o non intervenga – prosegue Di Muro – rispondiamo con i fatti. L'intensificazione dei controlli rappresenta una dimostrazione concreta dell'impegno quotidiano del sottoscritto e dell'Amministrazione per garantire il decoro che Ventimiglia merita. I risultati possono non essere immediatamente visibili, ma continueremo su questa strada con determinazione».