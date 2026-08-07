Taggia, le analisi migliorano ma non basta: resta il divieto di balneazione su tutto il litorale

Il lieve miglioramento registrato non è ancora sufficiente. Il divieto di balneazione resta in vigore su tutto il litorale di Taggia dopo che i risultati delle analisi suppletive effettuate da Arpal il 6 agosto hanno confermato il superamento dei limiti di legge per uno dei due parametri esaminati.

Sfuma così la possibilità, auspicata nelle ultime ore dall’amministrazione comunale e dagli operatori balneari, di revocare l’ordinanza già in vista del fine settimana. Il nuovo esito mostra un’evoluzione favorevole rispetto al campionamento precedente, ma non consente ancora di dichiarare nuovamente balneabili le acque di Arma.

A comunicare l’aggiornamento è il sindaco Mario Conio: “Con grande dispiacere devo comunicare che, purtroppo, i risultati delle analisi suppletive effettuate da Arpal nella giornata del 6 agosto, sebbene evidenzino un lieve miglioramento rispetto al precedente prelievo, non consentono ancora di revocare l’ordinanza di non balneazione”.

Un parametro resta sopra il limite. Il provvedimento era scattato dopo il controllo ordinario del 4 agosto, quando Arpal aveva rilevato un valore degli enterococchi intestinali pari a 300 UFC ogni 100 millilitri, contro il limite di legge fissato a 200.

Il Comune aveva quindi emesso, come previsto dalla normativa, l’ordinanza cautelativa estesa all’intero litorale comunale. Il prelievo suppletivo eseguito giovedì avrebbe dovuto verificare l’eventuale rientro dei valori e aprire la strada alla revoca.

Il risultato, invece, non permette ancora il ritorno in acqua. “Uno dei due parametri analizzati risulta ancora al di sopra dei valori limite previsti dalla legge”, precisa il primo cittadino.

L’amministrazione non ha comunicato nel dettaglio i nuovi valori rilevati, ma ha evidenziato un miglioramento rispetto al primo campione. Una tendenza positiva che, tuttavia, non modifica gli obblighi imposti dalla normativa: finché tutti i parametri non saranno conformi, il divieto dovrà rimanere in vigore.

Sabato mattina ulteriori prelievi. Gli accertamenti proseguiranno senza interruzioni. Arpal effettuerà sabato mattina ulteriori prelievi, necessari per verificare l’evoluzione della qualità delle acque.

“Domani mattina sono previsti ulteriori campionamenti – annuncia Conio – per permettere, non appena i valori rientreranno nei parametri, di restituire quanto prima il nostro litorale alla piena balneabilità”.

Dopo il prelievo sarà necessario attendere nuovamente i tempi tecnici richiesti per le analisi di laboratorio. Soltanto un risultato completamente favorevole consentirà al sindaco di firmare la revoca dell’ordinanza.

Il prolungamento dello stop rappresenta un duro colpo per il comparto turistico proprio all’inizio del fine settimana che precede Ferragosto. Gli stabilimenti devono continuare a informare i clienti dell’impossibilità di entrare in mare, mentre diversi turisti stanno scegliendo di spostarsi verso i litorali vicini.

“Una situazione che ci amareggia profondamente”. Nella propria nota, Conio riconosce le pesanti conseguenze che il provvedimento sta producendo sulla comunità e sulle attività economiche.

“È una situazione che ci amareggia profondamente e che gli uffici e l’amministrazione stanno seguendo con la massima attenzione, nella consapevolezza dei disagi che sta causando in questi giorni a tutta la nostra comunità”, dichiara il sindaco.

Il nuovo risultato arriva il giorno dopo il Consiglio comunale nel quale il tema della balneazione aveva dominato le comunicazioni del primo cittadino e acceso un confronto politico. Conio aveva definito “drammatica” la situazione, spiegando che Rivieracqua non aveva rilevato anomalie nella rete fognaria, sversamenti o malfunzionamenti dell’impianto di depurazione.

L’origine del superamento rimane quindi, allo stato attuale, non individuata. Una differenza sostanziale rispetto al primo divieto della stagione, registrato a giugno, quando la causa era stata ricondotta a una problematica fognaria circoscritta e si era potuto intervenire direttamente.

La causa resta ancora sconosciuta. Nelle ore precedenti alla pubblicazione dei risultati, Conio aveva ammesso di non essere tranquillo proprio per l’assenza di una spiegazione.

Questa volta, nonostante le verifiche condotte sul sistema idrico, non è emerso un elemento preciso al quale attribuire la presenza del parametro microbiologico sopra soglia. Il sindaco ha quindi annunciato l’intenzione di chiedere un tavolo in Prefettura con Rivieracqua e gli organismi competenti, per approfondire la successione di episodi che durante l’estate ha interessato anche altri tratti della costa provinciale.

Arpal ha escluso l’esistenza di una causa generale comune alle criticità registrate tra Arma, Sanremo e Imperia, indicando la necessità di valutare separatamente le singole situazioni. Per Conio, tuttavia, la frequenza degli episodi lungo poche decine di chilometri rende opportuno un confronto istituzionale più ampio, senza anticipare responsabilità o collegamenti non dimostrati.

Il danno aumenta con il passare delle ore. Il mancato rientro dei valori prolunga una situazione che ha già prodotto effetti visibili. Nei giorni scorsi diversi clienti hanno lasciato anticipatamente gli stabilimenti, chiesto rimborsi o spostato le prenotazioni. Altri hanno scelto di rimanere in spiaggia senza entrare in acqua oppure di raggiungere le località vicine per fare il bagno.

Per le attività balneari ogni giornata di divieto nel cuore di agosto rappresenta una perdita difficilmente recuperabile. Al danno economico immediato si aggiunge quello d’immagine, perché la notizia della non balneabilità può condizionare anche chi deve ancora decidere se trascorrere ad Arma il fine settimana o i giorni di Ferragosto.

Il lieve miglioramento costituisce almeno un primo segnale favorevole, ma non permette ancora di formulare previsioni sui tempi della riapertura. Il passaggio decisivo sarà rappresentato dai campioni che verranno raccolti sabato mattina.

Fino a un nuovo esito conforme, il divieto rimarrà valido su tutto il litorale. Arma dovrà quindi affrontare un altro fine settimana senza poter utilizzare pienamente la propria risorsa più importante, mentre amministrazione, operatori e turisti attendono che il prossimo responso di Arpal possa finalmente restituire il mare alla comunità.