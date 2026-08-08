Incidente sulla A10 tra Sanremo e Taggia in direzione Genova: un ferito in codice rosso, traffico in tilt (Foto)

Incidente questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Sanremo e Arma di Taggia, in direzione Genova. Secondo le prime informazioni, uno dei due occupanti è rimasto intrappolato all’interno dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentirne l’estrazione. Uno dei feriti è stato classificato in codice rosso, mentre l’altra persona coinvolta è stata assistita sul posto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, l’automedica Alfa 3, un’ambulanza di Sanremo Soccorso, la Croce Rossa di Ospedaletti e un’ambulanza della Misericordia di Sanremo. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operai dell’Autostrada dei Fiori, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico. In direzione Ventimiglia si registrano rallentamenti e code, con la circolazione fortemente condizionata dalle operazioni di soccorso con, al momento, 5 km di coda.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulle cause dello scontro.