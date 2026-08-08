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Cronaca | 08 agosto 2026, 12:26

Rocchetta Nervina, escursionista si rompe una caviglia durante il canyoning sul rio Barbaria

L'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai medici del 118, quindi elitrasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Rocchetta Nervina, escursionista si rompe una caviglia durante il canyoning sul rio Barbaria

Incidente nel corso di un'escursione di canyoning sul rio Barbaria, a Rocchetta Nervina. Un escursionista è rimasto ferito dopo essersi procurato una frattura a una caviglia mentre si trovava impegnato nell'attività lungo il corso d'acqua. L'allarme è scattato per permettere l'intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto la zona per prestare le prime cure all'uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i medici del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella valutazione delle condizioni dell'escursionista.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato affidato all'equipaggio dell'elisoccorso per consentire un trasferimento più rapido e sicuro in ospedale. L'escursionista è stato quindi elitrasportato al Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato preso in carico dai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso. L'intervento si è reso necessario anche in considerazione della natura impervia dell'area nella quale si è verificato l'incidente. Le operazioni di soccorso hanno visto dunque impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

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