Rocchetta Nervina, escursionista si rompe una caviglia durante il canyoning sul rio Barbaria

Incidente nel corso di un'escursione di canyoning sul rio Barbaria, a Rocchetta Nervina. Un escursionista è rimasto ferito dopo essersi procurato una frattura a una caviglia mentre si trovava impegnato nell'attività lungo il corso d'acqua. L'allarme è scattato per permettere l'intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto la zona per prestare le prime cure all'uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i medici del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella valutazione delle condizioni dell'escursionista.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato affidato all'equipaggio dell'elisoccorso per consentire un trasferimento più rapido e sicuro in ospedale. L'escursionista è stato quindi elitrasportato al Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato preso in carico dai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso. L'intervento si è reso necessario anche in considerazione della natura impervia dell'area nella quale si è verificato l'incidente. Le operazioni di soccorso hanno visto dunque impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.