Auto si cappotta sull'Aurelia a Cipressa, ferita una 17enne: la giovane portata al Pronto Soccorso (Foto)

Incidente questa mattina, poco dopo le 5.30, sull'Aurelia all'altezza di Cipressa, dove un'automobile, per cause ancora in fase di accertamento, si è cappottata mentre percorreva la strada statale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Arma di Taggia, insieme ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Imperia, allertati dalla centrale operativa.

Nonostante la spettacolarità dell'incidente, le conseguenze per le persone coinvolte sono state fortunatamente limitate. Gli occupanti dell'auto sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo, senza la necessità di un intervento di estrazione da parte dei Vigili del Fuoco. Una giovane di 17 anni, tuttavia, è rimasta ferita e ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto da parte del personale sanitario. La ragazza è stata successivamente caricata sull'ambulanza e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sanremo per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non risultano, al momento, particolarmente gravi. L'intervento dei soccorritori si è concluso con il trasferimento della giovane in ospedale, mentre gli altri occupanti non avrebbero riportato conseguenze tali da richiedere il ricovero.

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato al capottamento. La dinamica è al vaglio e dovranno essere ricostruiti con precisione i momenti precedenti all'incidente. Tra le ipotesi, ancora tutte da verificare, potrebbe esserci una distrazione alla guida oppure un colpo di sonno, considerato anche l'orario particolarmente mattutino in cui si è verificato l'incidente. L'auto, dopo il capottamento, è rimasta sulla carreggiata e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Saranno gli accertamenti a stabilire se vi siano stati altri fattori all'origine della perdita di controllo del mezzo. Fortunatamente, il bilancio dell'incidente non è più pesante, considerando la dinamica e il capottamento dell'automobile.