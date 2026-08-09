Sanremo: un uomo nudo al Porto Vecchio, intervento delle Forze dell'Ordine dopo gli avvistamenti

Una mattinata movimentata nella zona del Porto Vecchio di Sanremo, dove, intorno alle 11, è stata segnalata la presenza di un uomo completamente nudo che si aggirava nei pressi del Conad City. La situazione ha attirato l'attenzione di diverse persone presenti nella zona, tra cui famiglie, anziani e bambini, generando comprensibile sorpresa e qualche momento di apprensione. A quanto riferito, la presenza dell'uomo era già stata notata alcune ore prima in Piazza Colombo, dove erano arrivate le prime segnalazioni. L'episodio è stato quindi portato all'attenzione delle Forze dell'Ordine, che si sono attivate per verificare la situazione e individuare il soggetto.

Il secondo avvistamento, avvenuto nella zona del Porto Vecchio, ha nuovamente richiesto l'attenzione delle autorità. Le segnalazioni sono state raccolte mentre la zona era frequentata normalmente da residenti e persone impegnate nelle proprie attività quotidiane. La presenza dell'uomo, in condizioni di completa nudità, ha inevitabilmente suscitato disagio, soprattutto considerata la presenza di nuclei familiari e minori. È importante, tuttavia, mantenere il massimo riserbo sulle circostanze personali che potrebbero aver determinato il comportamento, in assenza di ulteriori elementi ufficiali. L'intervento delle Forze dell'Ordine è stato disposto proprio per gestire la situazione e riportare la necessaria tranquillità nell'area.

A documentare uno dei momenti della mattinata è un breve video, trasmesso alla nostra redazione da un associato presente sul posto. Le immagini, che abbiamo scelto di non riproporre integralmente per ragioni di opportunità, mostrerebbero l'uomo mentre si muove nella zona interessata. Il filmato è stato acquisito come segnalazione di quanto stava accadendo, senza che al momento siano disponibili ulteriori elementi sulle motivazioni del comportamento. "La situazione ha creato un certo disagio tra le persone presenti" è quanto riferito da chi si trovava nell'area durante l'episodio. La vicenda è stata quindi segnalata alle autorità competenti, chiamate a verificare direttamente le condizioni del soggetto.

L'episodio si è inserito in una mattinata nella quale le segnalazioni sono arrivate in momenti e luoghi differenti, prima in Piazza Colombo e successivamente nell'area del Porto Vecchio. Proprio la ripetizione degli avvistamenti ha contribuito a richiamare l'attenzione delle Forze dell'Ordine, intervenute per individuare l'uomo e gestire la situazione. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano ulteriori elementi tali da consentire di ricostruire con precisione le circostanze all'origine dell'accaduto. Resta quindi l'aspetto prettamente di cronaca della vicenda, con l'intervento delle autorità a seguito delle segnalazioni ricevute. Una presenza insolita che ha attirato l'attenzione dei passanti e che, per qualche ora, ha destato preoccupazione nella zona.