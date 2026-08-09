Caldo e afa stringono l’Imperiese: oggi e domani resta alto il disagio, possibili temporali sui rilievi provinciali

L’ondata di caldo non allenta la presa sulla provincia di Imperia, dove anche nelle prossime ore il mix di temperature elevate e umidità manterrà alto il livello di disagio fisiologico. Le previsioni del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria indicano infatti condizioni di elevato disagio per il caldo, sui bacini liguri marittimi di Ponente. Una situazione particolarmente delicata nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate, dove la sensazione di afa può risultare ancora più marcata. "Il caldo continua a farsi sentire e l’assenza di una ventilazione significativa contribuisce ad aumentare la sensazione di afa". Anche oggi, dunque, sarà necessario prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il quadro meteorologico resta tuttavia caratterizzato anche da una certa instabilità pomeridiana sui rilievi, seppure con caratteristiche differenti a seconda delle zone. Per la giornata di oggi sono attesi locali rovesci o temporali sui rilievi regionali, con fenomeni di forte intensità associati a improvvise raffiche di vento e grandinate di piccole dimensioni. In provincia di Imperia, zona A, non sono però indicati fenomeni temporaleschi significativi: il rischio maggiore riguarda quindi il caldo persistente, mentre eventuali sviluppi temporaleschi interesseranno soprattutto le aree interne. La Protezione Civile segnala inoltre che permangono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo su ABC, con particolare attenzione proprio ai centri urbani e alle vallate poco ventilate.

Anche domani la situazione non cambierà in modo sostanziale sul fronte del caldo. Le previsioni confermano condizioni di elevato disagio fisiologico sulla zona A, con temperature che continueranno quindi a mantenersi su valori capaci di mettere a dura prova soprattutto le persone più sensibili. Qualche novità potrebbe arrivare invece dai rilievi alpini e appenninici, dove sarà possibile una moderata instabilità, con locali rovesci isolati e qualche carattere temporalesco. Per l’Imperiese costiero, tuttavia, il tema principale resterà ancora l’afa, alimentata dal caldo e dalla scarsa ventilazione. Una situazione destinata a proseguire anche martedì 11 agosto, quando il disagio fisiologico resterà elevato sulla zona A.