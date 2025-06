Sanremo: rubato il cancello crollato nell'area cani, un modo per cancellare le prove? Intanto si attende la perizia

Sembra una querelle infinita quella del cancello crollato all’ingresso dell’area cani del parco di San Martino a Sanremo. Si era staccato (il 16 giugno scorso) dalla struttura all’ingresso di una donna, Laura Inghilleri che stava entrando con il suo cagnolino, finendole su una gamba e ferendola.

La donna aveva poi ricevuto la telefonata di scuse e solidarietà del Sindaco, Alessandro Mager mentre, negli ultimi giorni, si è scatenato un botta e risposta con la sfortunata protagonista del caso, che ha promesso una denuncia alle autorità competenti. Nel frattempo era anche emersa la possibilità di un sabotaggio, dopo il presunto distacco di una saldatura.

Oggi, invece, arriva addirittura il furto del cancello che, lasciato a ridosso della rete di protezione dell’area cani, sarebbe potuto diventare una prova eventuale per una possibile manomissione. Stanotte, però, qualcuno lo ha portato via. Dal comune confermano che, comunque, sono in possesso delle foto. Queste varranno sicuramente come prova.

Il tutto in attesa di una perizia, commissionata dalla ditta che ha eseguito i lavori, per capire con precisione cosa sia realmente accaduto al cancello e cosa ne abbia provocato il crollo sulla gamba di Laura Inghilleri.