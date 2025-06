Sanremo: cancello crollato provoca il ferimento di una donna, la causa sarebbe la rottura di una saldatura (Foto)

Sarebbe da attribuire ad una saldatura ‘saltata’ l’incidente che ieri ha provocato il ferimento di una donna, che stava entrando insieme al suo amico a quattro zampe, nell’area cani di zona San Martino a Sanremo, appena inaugurata.

Il condizionale è d’obbligo ma, secondo una prima ricognizione fatta dal comune e anche da un controllo eseguito da noi, quello che ha provocato la caduta del cancello all’apertura di Laura Inghilleri, sarebbe da attribuire alla rottura della cerniera che, da una parte era attaccata con un bullone e, dall’altra (proprio sul cancello) con una saldatura.

Come è possibile che sia successo? Difficile a dirsi anche se, dai primi controlli non risulterebbero manomissioni o sabotaggi. Il cancello sarebbe arrivato insieme al resto della transennatura (una rete con una serie di supporti) e ad un altro cancello che, visto quanto accaduto, è stato chiuso precauzionalmente con una catena e interdetto.

Il cancello è stato montato insieme al resto ma è ovviamente arrivato con la cerniera già saldata. Ora, anche a seguito della denuncia che presenterà la donna rimasta ferita, verranno eseguite le indagini del caso. Al momento l’area cani è aperta al pubblico senza il cancello, che è stato lasciato a terra, vicino all’ingresso.

Laura Inghilleri è stata subito dimessa dall’ospedale dopo le prime cure mediche ed ha una prognosi di 20 giorni. A palazzo Bellevue è stato confermato come si voglia andare avanti per capire con precisione le responsabilità dell’accaduto, per una struttura che era stata appena montata.