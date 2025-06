Sanremo: cancello dell'area cani crollato su una donna, la saldatura ha tenuto e non è esclusa la manomissione (Foto)

Emerge una possibile manomissione, una sorta di sabotaggio, per il cancello crollato nell’area cani di San Martino a Sanremo e che ha provocato il ferimento di una donna, che stava entrando insieme al suo amico a quattro zampe.

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che fosse stato il cedimento di una saldatura a provocare il distacco del cancello e la relativa caduta sulle gambe della donna, Laura Inghilleri, poi medicata all’ospedale per una prognosi di 30 giorni. Dalla foto entrata in nostro possesso si nota come abbia ceduto una cerniera in ferro da mezzo centimetro. In pratica, la saldatura della cerniera inferiore ha retto ma è stato piegata. Quella superiore è invece dissaldata ma, il solo peso del cancelletto (10kg circa), non poteva piegare la sottostante cerniera.

I tecnici del comune non si sbilanciano anche se confermano quanto sia difficile che, in pochi giorni di utilizzo, possa piegarsi un pezzo di ferro di quel genere, nuovo e appena montato. La cerniera, lo ricordiamo, da una parte era attaccata con un bullone e, dall’altra (proprio sul cancello) con una saldatura che, come si vede dalla foto, ha resistito regolarmente.

Ora il comune ha chiesto spiegazioni alla ditta e, questa ha previsto una perizia sulla cerniera. Non viene quindi escluso che, qualcuno probabilmente nottetempo, abbia alzato il cancello e lo abbia divelto. Praticamente impossibile risalire all’eventuale vandalo, visto che nella zona non ci sono telecamere. Comunque, per essere certi dell’atto vandalico bisognerà attendere la perizia richiesta dall’azienda che ha montato le strutture per conto del comune.

Al momento l’area cani è aperta al pubblico senza il cancello.