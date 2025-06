Sanremo: cancello caduto nell'area cani, verrà aperta un'indagine. Il Sindaco "Sono mortificato ed anche molto arrabbiato"

Verrà sicuramente messa in piedi un’indagine, per capire cosa sia accaduto questa mattina a Laura Inghilleri, la donna rimasta vittima di un incidente per il distacco del cancello, all’ingresso dell’area cani di zona San Martino, a ridosso della ciclabile a Sanremo.

La donna, infatti, si è rivolta ad un legale e, quasi certamente, presenterà una denuncia per quanto accaduto. Parallelamente, non appena è venuto a conoscenza della notizia dal nostro giornale, il Sindaco Alessandro Mager ha chiamato la donna per sapere come stava e per scusarsi dell’accaduto. Fortunatamente la donna, pur avendo una ferita profonda, non ha complicazioni.

“Sono tra il mortificato e il molto arrabbiato ho detto a Laura – dichiara il primo cittadino - e l’ho invitata a fare una denuncia. Lei ha risposto di essersi rivolta ad un avvocato e le ho detto che ha ragione perché non sono episodi tollerabili. C’è sicuramente la responsabilità di qualcuno anche se, personalmente, non so come possa essere accaduto”.

Sul posto, come affermato oggi dalla donna al nostro giornale, sono intervenuti anche gli agenti della Municipale che hanno fatto un verbale. “Se emergeranno delle responsabilità ne chiederemo conto” ha terminato il Sindaco Mager, subito intervenuto per capire i termini della vicenda.

Ora è da capire se si sia trattato di un lavoro mal eseguito, oppure (ma risulta difficile) addirittura di un sabotaggio. Effettivamente alcuni giorni fa, in occasione dell’inaugurazione dei giardini, è stato il Sindaco in persona ad aprire e chiudere il cancello e, anche chi scrive, lo ha fatto un paio di volte, già alla fine di maggio. E, dalla settimana scorsa ad oggi, molte altre persone lo avranno chiuso ed aperto.

Purtroppo ai giardini non ci sono telecamere ed ora serviranno indagini per capire cosa sia realmente successo e di chi siano le responsabilità.