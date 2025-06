Incidente alla nuova area cani di Sanremo: crolla il cancello di ingresso su una donna che stava entrando, trasportata in ospedale (Foto)

Brutto episodio, quello avvenuto questa mattina nella nuova area cani di zona San Martino a Sanremo, a ridosso della pista ciclabile. Una donna, Laura Inghilleri, è stata travolta dal cancello di ingresso della zona dedicata agli amici a quattro zampe.

“Mentre aprivo il cancello per entrare con il mio cane - ci ha detto - è crollato improvvisamente, facendomi cadere e colpendomi violentemente alla gamba. Sono stata trasportata in ospedale in ambulanza in codice giallo: mi sono stati applicati 20 punti di sutura e mi è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni. Fortunatamente non ho riportato fratture, ma sono ancora profondamente scossa e sotto shock per l’accaduto".

La donna, preoccupata per l'accaduto, si chiede cosa poteva succedere se, al suo posto ci fosse stato un bambino: "Le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Mi auguro che le autorità competenti intervengano con urgenza per mettere in sicurezza l’area e fare chiarezza sulle responsabilità. Ringrazio di cuore le persone che mi hanno prontamente soccorsa, il personale dell’ambulanza per la rapidità, professionalità e gentilezza con cui sono intervenuti e il corpo polizia municipale che hanno fatto un verbale".