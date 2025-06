Sanremo: approvata la convenzione per il coordinamento e lo sviluppo del turismo nella provincia di Imperia

L'Amministrazione Comunale di Sanremo ha approvato ufficialmente la convenzione per il coordinamento, lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Imperia. Elaborata e definita dal Comitato di Indirizzo del Tavolo del Turismo, vede la partecipazione attiva della Camera di Commercio Riviere di Liguria, della Provincia di Imperia, dei comuni costieri e dell'entroterra, e delle principali associazioni di categoria: Confesercenti, Confcommercio e Confindustria della provincia di Imperia, e stabilisce le linee guida e le modalità operative per coordinare le politiche turistiche e rilanciare la Riviera dei Fiori.

Per l’anno 2025 il Comune di Sanremo ha deliberato un contributo di 49.000 euro, cifra che sarà confermata anche per le annualità 2026 e 2027, per un totale di 147.000 euro complessivi. Il finanziamento sarà imputato sul bilancio triennale 2025-2027 e rientrerà nel 50% dell’imposta di soggiorno destinata alla promozione turistica.

Punto focale dell’accordo è il confermato sostegno alla DMO Turismo Riviera dei Fiori, costituita tra la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di valorizzare le risorse e le tipicità della Riviera dei Fiori, migliorando l’efficacia degli interventi grazie al coinvolgimento sia di enti pubblici che di operatori privati. Il Comitato di Indirizzo che coordina le attività della DMO è composto dai comuni della costa imperiese e da tre comuni dell’entroterra (Dolceacqua, Pieve di Teco, Triora), con la partecipazione permanente del Parco delle Alpi Liguri.

La convenzione, che avrà durata triennale, punta a superare la frammentazione delle iniziative turistiche, armonizzando le politiche locali con quelle regionali, secondo i principi espressi nel Patto Strategico per il Turismo in Liguria, cui Sanremo ha aderito fin dal 2017.