Sanremo, manifesti del “SÌ” strappati tra via Francia e via Pietro Agosti: polemica sul rispetto democratico

A Sanremo scoppia la polemica dopo il ritrovamento di numerosi manifesti elettorali danneggiati tra via Francia e via Pietro Agosti. A finire nel mirino sarebbero stati esclusivamente quelli a favore del “SÌ”, mentre i manifesti del “NO” risultano intatti. Secondo quanto denunciato, si tratterebbe di un’azione tutt’altro che casuale. “Non è vandalismo casuale. È qualcosa di più grave. È un gesto mirato, selettivo”, si legge nel comunicato diffuso, che punta il dito contro un possibile tentativo di limitare la visibilità di una sola posizione politica.

L’episodio riaccende il dibattito sul rispetto delle regole democratiche e sulla libertà di espressione durante le campagne elettorali. “La democrazia non è fatta solo di voto, ma anche della possibilità di confrontarsi e leggere idee diverse”, viene sottolineato. Particolarmente duro il passaggio sulla natura del gesto: “Strappare un manifesto significa voler eliminare quella voce”. Da qui la domanda provocatoria: “Chi ha paura del confronto?”.

Forza Italia evidenzia come tali episodi siano in contrasto con l’identità della città: “In una città come Sanremo, da sempre aperta e civile, assistere a queste scene è inaccettabile”. Infine, l’appello: il confronto politico deve restare aperto e trasparente. “Le idee non si combattono distruggendole, ma discutendole alla luce del sole”.