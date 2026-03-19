Palacongressi tra sviluppo, turismo e qualità della vita: Polo Civico "Opportunità per una città più vivibile, moderna e attiva tutto l’anno"

A Sanremo torna al centro del dibattito pubblico il progetto di un Palacongressi, considerato da più parti un’infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico e la crescita economica della città. Dal Polo Civico, Roberto Danieli sottolinea con soddisfazione questo passaggio: “Finalmente si parla concretamente di una struttura che riteniamo fondamentale per il futuro della città”. L’idea del Palacongressi viene vista come uno strumento chiave per favorire la cosiddetta destagionalizzazione, permettendo a Sanremo di attrarre visitatori durante tutto l’anno e non solo nei mesi estivi.

In diverse località costiere, infatti, modelli simili hanno già dimostrato la loro efficacia, contribuendo a mantenere attive le strutture ricettive anche nei periodi di bassa stagione e offrendo maggiore stabilità occupazionale. “Un turismo distribuito su dodici mesi può migliorare anche le condizioni lavorative, superando la logica della stagionalità”, viene evidenziato da Danieli. Accanto a questa prospettiva di sviluppo, emerge però anche la richiesta di mantenere alta "L’attenzione sulla qualità della vita dei cittadini. Tra le priorità indicate figurano il potenziamento dei parcheggi, interventi sul decoro urbano, il miglioramento della viabilità e una valorizzazione attenta delle aree simboliche della città, come il Porto Vecchio, nel rispetto della sua identità storica e tradizionale".

Non manca infine un richiamo alla responsabilità amministrativa: “C’è ancora tempo per lavorare bene e lasciare un segno positivo per la città”. L’auspicio è che i prossimi anni possano rappresentare un’occasione concreta per coniugare sviluppo turistico e benessere urbano, costruendo una visione equilibrata e condivisa del futuro di Sanremo.