Sanremo celebra la Festa della Repubblica italiana: città in marcia per il 2 giugno (Foto e video)

Anche Sanremo si unisce alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, con un programma spalmato su tutta la giornata culminato con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di Corso Mombello.

Le cerimonie sono iniziate alle 8.30 con l’alzabandiera al Monumento ai Caduti momento solenne che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni alla presenza di associazioni e esponenti politici.

Nel pomeriggio, alle ore 16, piazza Colombo ha accolto il raduno delle rappresentanze militari, delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle autorità civili. Poco dopo, il presidente della sezione sanremese dell’UNUCI ha pronunciato una sentita allocuzione, preceduta dai saluti delle autorità locali e seguita dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

"Un saluto a tutte le associazioni per la festa della Repubblica - dichiara il sindaco Alessandro Mager dopo i primi saluti istituzionali - Oggi ricordiamo un momento storico, in cui il nostro Paese ha iniziato a seguire un nuovo cammino, mettendo al centro valori come democrazia e libertà. L'Italia ha avuto la forza di rialzarsi grazie alla lungimiranza dei nostri genitori e nonni. Un monito per noi tutti: il 2 giugno ci ricorda infatti di applicare ogni giorno i valori della democrazia, soprattutto se pensiamo ai tempi bui che ancora oggi stiamo vivendo. Tutti noi siamo chiamati ad applicare i valori della Costituzione, trasmettendoli di generazione in generazione, per affrontare il vivere insieme e la speranza di un futuro migliore. Buona festa della Repubblica, viva la Repubblica, viva l'Italia!".

"Per me è un onore essere qui - incalza il senatore Gianni Berrino - Anche se dispiace non vedere i giovani. A loro dobbiamo dire che quasi 80 anni fa, dopo anni di guerra, uomini e donne italiani hanno saputo scegliere in modo democratico. Noi siamo figli di questa repubblica, scelta nel '46.

Dobbiamo insegnare che la repubblica italiana è fatta di amore tra gli italiani. Ognuno di noi deve fare di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto, per questa repubblica. Viva la Repubblica italiana e viva l'Italia".

A loro ha fatto seguito l'assessore regionale Luca Lombardi: "Oggi celebriamo una giornata che non è solo simbolica, ma profondamente concreta: il 2 giugno è il giorno in cui l’Italia ha scelto la Repubblica, e con essa un’idea precisa di nazione, di responsabilità, di appartenenza. Essere qui oggi, a Sanremo, con le autorità, con le associazioni d’arma, con i cittadini, significa riconoscere il valore delle nostre radici e il dovere di custodire ciò che altri hanno conquistato con sacrificio. Voglio rivolgere un ringraziamento sincero alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e a tutte le realtà che ogni giorno difendono la nostra Repubblica con onore, disciplina e dedizione. Difendere l’Italia, oggi, significa anche promuoverne la cultura, l’identità e la dignità, in un tempo in cui tutto sembra effimero, ma la Patria resta.

Come Regione Liguria, siamo orgogliosi di essere parte viva di questa storia: una storia che cammina sulle gambe di chi ama davvero il proprio Paese. Grazie a tutti per essere qui. Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva la Liguria"

Alle 16.45 ha preso il via la sfilata del corteo per le vie cittadine, che ha toccato i luoghi simbolici della città. Il momento più toccante si è avuto con la sosta al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona di alloro in onore di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, accompagnata dalla nota canzone"La leggenda del Piave" e con la benedizione della corona stessa.

In conclusione della giornata è stato organizzato un concerto dell'Orchestra Sinfonica al Casinò, al quale seguirà l'ammainabandiera in Corso Mombello, per decretare la conclusione delle celebrazioni.