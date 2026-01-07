 / Attualità

Attualità | 07 gennaio 2026, 07:25

Lotteria Italia, pioggia di premi nel Ponente: 100mila euro a Castellaro, vincono anche Taggia e Vallecrosia

Il Lazio fa il pieno con il jackpot da 5 milioni a Roma, ma anche l’Imperiese sorride: tre biglietti vincenti per 140mila euro complessivi

E’ stato il Lazio la regione più fortunata della Lotteria Italia che si è chiusa ieri sera con l’assegnazione del premio da 5 milioni di euro a Roma ed altri due premi ‘super’ nella regione della capitale.

Ma, questa volta, anche la nostra provincia può festeggiare, visto che un premio particolarmente elevato, è arrivato a Castellaro piccolo centro dell’entroterra tra Taggia e Riva Ligure. Il biglietto, che potrebbe anche essere stato venduto all'autogrill che prende il nome del paese, vale infatti ben 100mila euro e non è solo perché altri due premi, da 20mila euro ciascuno, hanno visto i rispettivi tagliandi venduti a Taggia e Vallecrosia.

Un discreto bottino per la nostra provincia, relativamente bistrattata dalla ‘dea bendata’ della Lotteria Italia negli ultimi anni. Questi i biglietti fortunati: L253421 venduto a Castellaro, R362954 a Vallecrosia e L284333 a Taggia.

Carlo Alessi

