Sanremo: cantieri e ritardi, tra il parcheggio di piazza Eroi e gli asfalti dei Tre Ponti e corso Trento Trieste a pochi giorni dall'estate (Foto)

Se si eccettua quello meno invasivo per chi vive in città sono due i cantieri che, negli ultimi mesi, stanno preoccupando non poco i sanremesi. Stiamo parlando del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi e dei lavori (terminati sotto terra) con relativo asfalto in strada Tre Ponti a ridosso delle spiagge.

Il tutto senza tener conto di quello (finito anch’esso sotto terra) di corso Trento Trieste, per il quale non sono poche le rimostranze di residenti e turisti matuziani. Andiamo con ordine e partiamo da quello dei Tre Ponti, visto che gli interventi sembrano in dirittura d’arrivo. Dopo la sospensione per il fine settimana del 2 giugno, i lavori sono ripresi e sembrano andare piuttosto veloci, anche sotto la spinta dei gestori degli stabilimenti balneari ma anche da chi ama mare e spiagge della zona.

Secondo i ben informati il nuovo asfalto e parte del marciapiede all’inizio della strada termineranno entro il via dell’estate, per buona pace dei commercianti della zona. Un lavoro che, senza tema di smentite e pur comprendendo i problemi avuti (oltre all’importanza dell’intervento) si è protratto un po’ troppo. Situazione analoga, forse peggiore, per l’assenza del nuovo asfalto di corso Trento Trieste. I lavori sotterranei sono terminati da settimane ma per quelli in superficie nessuno sa quando inizieranno. Eppure la stagione estiva è di fatto già iniziata e, tra l’altro, sono arrivate buone notizie sulla qualità del mare in zona mentre la strada è da considerare una sorta di ‘Camel Trophy’.

Arriviamo a piazza Eroi, dove finalmente da alcuni giorni si vedono all’interno del cantiere alcuni operai. Sono anche arrivati i materiali propedeutici all’allestimento delle solette che comporranno il futuro parcheggio. Lavori ripresi, quindi, ma secondo fonti ufficiali rimarranno i circa 6 mesi di ritardo rispetto al crono programma iniziale (a meno di miracoli). Questo significa che la chiusura della piazza non avverrà prima dell’inizio dell’anno nuovo ed anche per la consegna finale si andrà a fine del 2027.

Cantiere fermo anche per la ristrutturazione della ex stazione di piazza Cesare Battisti (in attesa di materiale per il tetto) e a rilento per quella della galleria Francia e per l'intervento di via Gioberti. Tanti cantieri, lunghe attese e rimane sempre in ballo anche il palazzetto dello sport. Un altro intervento che è fermo al palo ormai da tempo e per il quale, al momento, non si conoscono tempi certi.