Sanremo: miglioramento dell'arredo urbano, a breve 38 nuove panchine a Villa Ormond e Parco Marsaglia

Verranno installate 38 panchine per una spesa di 24mila euro, per migliorare l’arredo urbano dei parchi di Villa Ormond (lato Nord) e del Parco Marsaglia.

La decisione è stata presa dal Comune di Sanremo per migliorare l’aspetto dei due parchi, molto utilizzati da residenti e turisti. I progetti di riqualificazione dei parchi cittadini che sono in corso, hanno evidenziato infatti la necessità di completare il rinnovamento degli arredi urbani, e in particolare, delle panchine in buona parte ammalorate e logorate da tempo ed uso, dislocate alla Villa Ormond, per completare il lavoro eseguito all’interno del lato Sud.

Analoghi interventi sono previsti al parco Marsaglia, attiguo all’Auditorium Franco Alfano, già oggetto di altri interventi di riqualificazione. In entrambi i casi sono state scelte panchine che siano rispondenti alle caratteristiche necessarie e ottimali al contesto del parco storico, sottoposto a vincolo.

La fornitura e la posa in opera della panchine, che ridaranno lustro e bellezza ai due parchi, sono stati affidati alla ditta ‘Belli’ di Viterbo. Delle 38 panchine, 27 sono destinate al parco di Villa Ormond e 11 al parco Marsaglia, con una spesa a carico del Comune pari a 24.326 euro.