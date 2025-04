eVISO e OM.CC: energia e talento sportivo made in Italy sulle strade del mondo

eVISO è una digital company nata a Saluzzo, nel cuneese, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per imprese, attività commerciali e famiglie. Quotata dal 2020 sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A, si posiziona nella “Top 10” in Europa nel segmento IT & Software come unica azienda italiana in ordine di fatturato nella classifica stilata dal Financial Time FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2025. Con un approccio che integra dati, tecnologia e attenzione al cliente, eVISO sviluppa strumenti digitali in grado di semplificare l’accesso all’energia e promuovere scelte più consapevoli. Tra queste soluzioni c’è eVISO GIRO, l’app che premia gli sportivi: collegando le principali app sportive – come Strava, Google Fit e Apple Health – ogni pedalata o corsa si trasforma in energia virtuale (Wh), da utilizzare nella propria bolletta.

OM.CC | Officine Mattio Cycling Club è il team amatoriale di Officine Mattio, azienda italiana d'eccellenza nel design, nella produzione e nella distribuzione di biciclette di alta gamma, componenti ed abbigliamento premium rigorosamente Made in Italy. Oltre ai propri prodotti, Officine Mattio propone esperienze ciclistiche uniche, in Italia come all’estero, grazie al proprio tour operator, OM Eventi. Officine Mattio è inoltre partner tecnico ufficiale del team professionistico femminile BePink – Imatra – Bongioanni, confermando il proprio impegno attivo nel mondo del ciclismo ad ogni livello.

Con questa partnership, OM.CC entra ufficialmente nella community di eVISO GIRO in qualità di ambassador, affiancando l’azienda nel diffondere un messaggio potente: ogni attività sportiva genera energia, da restituire al proprio stile di vita, alla collettività e all’ambiente. I valori di performance, determinazione e rispetto per l’ambiente verranno portati anche in ambito internazionale: gli atleti del team partecipano a gare di rilievo mondiale come la GFNY Bogotà e la GFNY Miami ad aprile e Nove Colli, GFNY World Championship New York e Fenix BraBra a maggio.

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO: “Siamo felici di accogliere OM.CC nel mondo eVISO. La loro passione per il ciclismo, il legame con il territorio e la visione dinamica della mobilità li rendono il partner ideale per rappresentare questo progetto. Con eVISO GIRO vogliamo dimostrare che la vera energia nasce dalle nostre scelte quotidiane: più ci muoviamo, più generiamo valore.”

Giovanni Monge Roffarello, CEO di Officine Mattio: “OM.CC è nata per ispirare e coinvolgere chi ama la bicicletta, ma anche per promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell’ambiente. Collaborare con eVISO ci permette di fare un passo in più: trasformare ogni uscita in qualcosa di tangibile, utile e sostenibile.”

A rafforzare la community di eVISO GIRO c’è anche il Club Strava dedicato, dove sportivi e appassionati possono confrontarsi, condividere attività e motivarsi a vicenda. Che si tratti di ciclismo, corsa o camminata, ogni attività è un contributo per costruire insieme un nuovo modo di vivere l’energia.