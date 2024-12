Sanremo: addobbi natalizi sì o no? Come i cittadini matuziani hanno accolto le decorazioni del centro (Video)

"Non è Natale senza luci - dice qualcuno - più ce ne sono meglio è". E in effetti pensare al periodo natalizio senza le decorazioni installate in città risulta quasi impossibile: le luminarie e l'accensione dell'albero sono dei veri e propri appuntamenti per il mese di dicembre e una buona riuscita o meno nell'agghindare le vie può influire sulla percezione dell'atmosfera natalizia nel corso delle feste.

E nel caso di Sanremo, a sentire i commenti, pare che il risultato sia stato positivo. Generalmente viene sottolineata l'atmosfera che viene trasmessa, soprattutto verso sera quando tutto si accende e chi attraversa ad esempio via Matteotti si trova a godere di uno scorcio incantevole, in grado di immergere a pieno nell'atmosfera natalizia. Un punto di vista che coinvolge sia chi la città la vive tutti i giorni sia chi invece ci trascorre soltanto qualche giorno, a volte anche un singolo pomeriggio per poi tornare a casa propria, ma tutti risultano colpiti dallo spettacolo offerto.

Qualcuno sottolinea la mancanza della musica rispetto agli scorsi anni, che si limita al sabato pomeriggio e sera questa volta, ma in linea di massima il quadro generale è stato apprezzato, come dimostra anche la buona affluenza turistica, che almeno fino a Natale ha riguardato principalmente i fine settimana, ma a quanto preannunciano gli enti del turismo per la fine dell'anno e i primi giorni del 2025 c'è da aspettarsi il pienone a Sanremo. Quindi, come sempre, la magia del Natale vince anche stavolta.