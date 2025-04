Sanremo: lavori alla fognatura ai Tre Ponti e corso Trento Trieste, termineranno tra fine aprile e inizio maggio (Foto)

Dovrebbero terminare definitivamente tra fine aprile ed inizio maggio i lavori che sono in corso di svolgimento sulla tubazione della fognatura, sia in strada Tre Ponti che in corso Trento Trieste, in entrambi i casi a ridosso delle spiagge.

Si tratta di lavori fondamentali per la riparazione di tubazioni che transitano ovviamente sotto l’asfalto e che sono oggetto di interventi per la loro sistemazione. Per quanto riguarda i Tre Ponti, nelle prossime ore inizierà un intervento di ‘ritubaggio’ come si chiama in gergo, ovvero l’installazione di una resina all’interno per garantire la massima sicurezza quanto l’impianto sarà in funzione. Verrà eseguito nel tratto di strada di circa 600 metri, tra l’inizio della stessa e circa la metà.

La durata del lavoro è stimata in due settimane e, al termine, è previsto il lavoro di riasfaltatura della strada per poi garantire il passaggio e l’accesso alle spiagge. Il tutto entro la fine di aprile.

Situazione simile in corso Trento Trieste anche se, in questo caso non sarà possibile la balneazione per i noti motivi. Il lavoro che viene svolto in questi giorni è diverso, visto che è prevista la sostituzione della tubazione tra il ponte del torrente San Francesco e la zona attigua la pizzeria ‘500’. I lavoro è praticamente a metà e, vista la situazione, è prevista la fine per gli ultimi giorni di aprile mentre, nei primi di maggio sarà rifatto l’asfalto.