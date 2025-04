Ventimiglia: Liceo Aprosio 'internazionale', proseguono i viaggi del progetto Erasmus

Grazie al progetto Erasmus +, dieci alunni del liceo ventimigliese, - accompagnati dalle docenti Roberta Roggeri, Mirco Viglietti e Marzia Vignali ( che ha seguito una formazione job shadowing) hanno trascorso una settimana di studio in Spagna, nella cittadina di La Almunia de Doña Godina, vicino Saragoza, respirando cultura e tradizioni spagnole. Si tratta della terza mobilità Erasmus in uscita, dopo la trasferta a Bordeaux.

Il viaggio è stato ricco di eventi e iniziative. Gli allievi dell’Aprosio hanno visitato Saragozza, La Almunia de Doña e hanno svolto numerose attività: un work shop di cucina con la realizzazione di piatti tipici locali, visite a cantine vinicole, degustando le celebri tapas Non sono mancate lezioni e laboratori. L’esperienza è stata molto formativa e ha arricchito i ragazzi sia dal punto di vista culturale che relazionale”.

Questa settimana quattro studenti accompagnati dai professori Francesco Minazzo e Giulia Modena soggiornano a Bucarest, dove sono “ospiti d’onore” di un liceo del centro cittadino. Anche qui il programma si presenta variegato: in programma visite al palazzo del Parlamento e non mancherà un’escursione in Transilvania per scoprire le bellezze del territorio. E ancora laboratori, seminari e attività formative.

“Entrambe le trasferte - spiega Giulia Modena, docente responsabile del progetto Erasmus + - hanno come obiettivo quello di esercitare le competenze trasversali e fare riflettere i ragazzi sulla Green Economy, la cura dell’ambiente, dando risalto in particolare alle competenze comunicative e digitali”.

Il liceo Aprosio di Ventimiglia ha ottenuto lo scorso anno l’accreditamento Erasmus+: un prestigioso riconoscimento che rappresenta la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale e proseguirà fino al 2027. Nel 2023 lo scambio è avvenuto con la Polonia.